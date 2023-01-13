Сидел на унитазе? Мумифицированный труп 76-летнего мужчины обнаружили в квартире многоэтажного дома в Артеме

В социальных сетях все слишком преувеличили. Чтобы нагнать жути? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

История, которая вполне себе могла бы стать основой хоррора, произошла в Приморье. В социальных сетях уже активно обсуждают все детали случившегося. Речь идет о страшной находке, которую обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома в Артеме. В центре событий – мумифицированный труп пожилого мужчины. Его, якобы, нашли сидящим на унитазе. Однако все слишком уж преувеличено. В леденящем душу деле разбирался корреспондент «Комсомольской правды-Владивосток».

История берет начало в далеком 2017 году. По крайней мере, именно тогда одинокий пенсионер 1946 года рождения, по предварительным данным, перестал платить за коммунальные услуги. Чуть позже из-за этого квартиру отключили от электричества – за неуплату. В 2019 году мужчина и вовсе исчез со связи – перестал отвечать на телефон. Кто из родственников держал с ним связь до этого достоверно неизвестно. У теперь уже погибшего приморца, к слову, есть сын, но вот какая занимательная деталь – с отцом парень не общался примерно пять лет. Люди, которые живут по соседству с пенсионером вот уже несколько лет, рассказали, что за три года ни разу не видели обитателей «загадочной» квартиры: ни самого владельца, ни родственников, ни гостей.

Летом 2022 года года сын решил наведаться в квартиру отца. По информации от источника «КП-Владивосток», до этого он обитал в лечебном учреждении. Естественно, дверь ему никто не открыл. Тогда парень обратился в полицию. Правоохранители, прибывшие на место, стучали, но проникать в жилище путем взлома не стали – причин на то попросту не было, да и никаких запахов посторонних не отмечалось.

Уже в январе 2023 года парень решил взять ситуацию в свои руки и самостоятельно открыл квартиру. Как? Об этом история, к сожалению, умалчивает. Но то, что увидел мужчина, повергло его в шок. В социальных сетях пишут, что сын обнаружил отца сидящим на унитазе. Если быть точными, обнаружил все то, что осталось от отца за столько лет, – мумифицированное тело. Помимо пенсионера в квартире был и еще один труп – собачка мужчины, тело которой лежало на подстилке. Квартира за много лет и вовсе поросла паутиной. Между тем, корреспонденту «Комсомолки» все же удалось докопаться до истины и узнать, как все было на самом деле.

76-летний мужчина на самом деле лежал на полу в ванной. Умер он очень давно, об этом свидетельствует тот факт, что за много лет тело действительно успело буквально превратиться в мумию. От чего умер – пока неизвестно. Да и теперь специалистам вряд ли удастся установить реальную причину смерти. Одна из версий: мужчина делал ремонт. Возможно, все дело в пожилом возрасте – могло прихватить сердце. Не исключено, что дедушка погиб в 2017 году – это время как раз совпадает с моментом, когда перестали поступать платежи за коммуналку.

– Когда он умер – не определить. Возможно, прошло несколько лет, он мог так высохнуть, самое раннее, с августа прошлого года, – рассказал «КП-Владивосток» источник.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская подтвердила информацию о страшной находке в одном из домов в Артеме и сообщила, что по факту гибели мужчины ведомство проводит проверку.

В полиции Артема тоже подтвердили, что история действительно имеет место быть. Сын погибшего, мужчина 1975 года рождения, после того, как открыл квартиру, действительно обратился в органы.

– Умерший приморец 1946 года рождения был законопослушным гражданином, на профилактических учетах в отделе МВД России по городу Артему не состоял, к ответственности за совершение преступлений или правонарушений не привлекался. Его квартира расположена на втором этаже пятиэтажного жилого дома малосемейного типа. Жильцы дома с заявлениями и сообщениями о квартире, владелец которой умер, к участковому уполномоченному полиции не обращались., – уточнили в УМВД России по Приморскому краю.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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