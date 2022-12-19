Праздничный вайб или «привет, Дед Мороз». Заключительный день автопробега «Зимний тест-драйв» прошел в атмосфере сказки

Волшебные сани увезли команду «Комсомолки» прямо в новогоднюю сказку. Фото: Мария КАЮРОВА

В последний день автопробега «Зимний тест-драйв» экипаж «Комсомольской правды» по-настоящему проникся теплом и окунулся в сказку. Мы узнали, где живет приморский Дед Мороз, познакомились с настоящими народными мастерами, освоили новые вершины и точки на карте наших путешествий. Приглашаем с нами в незабываемую атмосферу праздника в пятой заключительной части, которую подготовил корреспондент издания Кирилл Самойлов.

СНОВА В ПУТЬ

Утро началось со сборов на базе «Русь» в Хасанском районе, которая радушно встретила нас в прошлой части автопробега. После сытного завтрака мы отправились на встречу новым приключениям. Сегодняшнее место Х находится под Уссурийском. Именно там планируем окунуться в атмосферу сказки и волшебства. А пока нормализуем водно-солевой баланс «Славдой» – основным спутником «Зимнего тест-драйва». День предстоит насыщенный, поэтому нужно набраться сил и энергии, а природная минеральная вода – кладезь микроэлементов.

«Славда» знает, что такое жажда и как от нее избавиться. Фото: Мария КАЮРОВА

На улице солнечно, ветрено и морозно. Дорогу немного расчистили, но клочки льда все равно вынуждали ехать плавно, уделяя безопасности как можно больше внимания. Хорошо, что режим бездорожья в нашем кроссовере TIGGO 8 PRO MAX рассчитан в том числе на гололед и снежный накат. Полный контроль на плохих участках трассы Chery обеспечивают электронные ассистенты – более 10 систем, включающих режим удержания машины в полосе. Сюда же входит экстренное торможение, система контроля усталости водителя, микроволновые радары, установленные с обеих сторон автомобиля, предупреждающие о появлении других машин в слепых зонах.

На заправке ННК можно не только запастись топливом, но и подкрепиться. Фото: Мария КАЮРОВА

К слову, шины нашего «зверя» с датчиками давления, срабатывающими, например, при проколе или сдувании. А в салоне помимо умных систем установлены обогревы на только лобового стекла, но и форсунок омывателя, руля, двух рядов сидений, что говорит о готовности к местному климату.

Ехали довольно долго. Монотонная трасса и движение по три-четыре часа серьезно утомляет. Как и в прошлый раз экипаж спас кофе от ННК – новая «фишка» этой АЗС. Я выбрал эспрессо, а наш фотограф Мария Каюрова отдала предпочтение нежному латте. Путешественник Макс заказал капучино, а блогер Руслан Бугаец – американо. В считанные минуты кофейный аппарат обрадовал нас теплыми бодрящими напитками. Взбодрились и продолжили путешествие.

Куда же без классики? Фото: Мария КАЮРОВА

Главная точка нашего маршрута – «Изумрудная долина». Культурно-исторический парк – жемчужина Приморского края и архитектурный памятник зодчеству. На территории расположились удивительные тематические скульптуры и произведения искусства из сруба. Пока мы вдохновлено смотрим на монументальные ворота, на встречу выходит милый кот.

В СКАЗКУ С ГОЛОВОЙ

На первом этаже резиденции Деда Мороза работает творческая мастерская. Здесь гости могут попробовать себя в создании кукол, оберегов, поделок из природных материалов, добытых в Приморье, а также в производстве леденцов, что, безусловно, очень нравится детям.

– Наша мастерская рассчитана и на маленьких, и на взрослых, и на целые семьи. Все, что вы видите – домовята, зайцы, мотанки, предметы росписи, лепка, – сделано с любовью нашими сотрудниками, – встречает нас одна из мастериц Татьяна Сергеевна.

Мы на месте! Кто сказал «поделки»? Фото: Мария КАЮРОВА

В следующей комнате – целая экспозиция. Церкви ручной работы, собранные Евгением Васильевичем из села Ивановка, выглядят впечатляюще. Он формировал коллекцию практически из того, что попадалось под руку – из деревянных линеек, старых дверных ручек и поделок, отражающих любовь к его жене. Но самый главный сюрприз нас ждал этажом выше.

Терема сделаны с любовью и талантом. Фото: Мария КАЮРОВА

Когда мы поднялись, перед нашей командой предстал сам Дедушка Мороз. Томным баритоном он приветствовал «Комсомолку», вернув нас всех в далекое беззаботное детство. На лицах ребят появилось выражение, свойственное малышам, которые пришли в первый раз писать письмо седому добряку.

Даже Дед Мороз знает толк в освежающей минеральной воде от «Славды». Фото: Мария КАЮРОВА

Хозяин резиденции рассказал, что он младший брат Мороза из Великого Устюга, который приезжал недавно во Владивосток на своем праздничном экспрессе. Немного погодя, почтенный старец встал, взял в мощную руку тяжелый посох и провел нам экскурсию по всему этажу.

Интересно, сколько времени понадобилось волшебнику, чтобы сделать такой макет? Фото: Мария КАЮРОВА

Мы побывали в спальне дедушки, увидели макет исторического парка, оценили здешнее убранство. В небольшой комнате дедушка собрал целую коллекцию, посвященную главному хищнику края – Амурскому тигру.

Руслан больше всех проникся этой сказочной историей. Фото: Мария КАЮРОВА

Затем мы вернулись в кабинет и попросили сказочного старца пожелать здоровья и добра для наших читателей. С этой встречей главный праздник в году словно приблизился, а в сердцах потеплело.

Скажите «шишки». Фото: Мария КАЮРОВА

МОЖЕТ, ПРОКАТИМСЯ?

Помимо деревянных построек, сувениров и сказок, в парке есть место и для активного отдыха. Например - горка для катания на тюбингах. Кстати, у генерального партнера автопробега «Спортмаркет на Заре» большой выбор ватрушек любых расцветки и размеров. Впереди целый сезон - советуем обзавестись своим, чтобы не стоять в очереди в прокат. Поэтому мы снова отправились покорять вершины, на этот раз, чтобы скатиться с них с ветерком.

Влад сильнее всех хотел кататься. Фото: Мария КАЮРОВА

На территории две горки – со склоном для взрослых и ребятишек до 14 лет. Команда выбрала первый вариант, чтобы покатушки прошли от винта. Вот где драйв!

Максим открыл катательный сезон! Фото: Мария КАЮРОВА

К слову, на территории парка скоро начнут заливать полноценный каток, поводов навестить это место станет еще больше, к тому же здесь будет действовать прокат инвентаря. Чтобы согреться после холодной прогулки можно зайти в кафе – в нем вкусно накормят блюдами преимущественно русской народной кухни.

Было весело. Фото: Мария КАЮРОВА

Также здесь много озер – безусловный плюс для любителей рыбалки как летом, так и зимой. Ну и естественно сюда приезжают, чтобы гулять и любоваться необычными арт-объектами и посещать крутые мастер-классы.

Пройдет немного времени, и мы обязательно сюда вернемся. Фото: Мария КАЮРОВА

– У нас проходят большие мероприятия: масленица, день Ивана Купалы, день рождения «Изумрудной долины». В эти крупные праздники к нам приезжают специалисты со всего Приморского края: мастера народного творчества и гончарного дела, кузнецы, реконструкторы средневековых боев и другие профессионалы, готовые делиться своими знаниями, – рассказал администратор парка Дмитрий Пяк.

Начало смеркаться. Пора домой. Фото: Мария КАЮРОВА

Фото напоследок! Фото: Мария КАЮРОВА

ПОРА ДОМОЙ

После масштабного путешествия пора ехать домой! Мы вернулись к Chery, расселись и отправились в Coffee Machine, чтобы как следует подкрепиться. По традиции нас тепло встретили сотрудники кафе в Уссурийске. Я заказал напиток по сезону – «Зимний бамбл». Декабрь все-таки… Это согревающий коктейль на основе апельсинового сока, двойной порции эспрессо, карамельного сиропа и корицы. На ужин у меня был нежный завертон с креветкой, очень советую.

С наступающим! Фото: Мария КАЮРОВА

Итак, подведем итоги. Двухдневный трип оставил после себя массу положительных эмоций и радостных впечатлений. Остается только пожелать вам, дорогие читатели, таких же драйвовых и продуктивных путешествий этой зимой. Проводите холодное время с близкими, как мы, в тепле: будь то горячая баня, салон Chery или чан-бассейн. Экипаж «КП» уходит, но ненадолго. Скоро мы снова встретимся, гарантирую. С наступающим Новым годом!

Пусть сказка всегда будет частью вашей жизни. Фото: Мария КАЮРОВА

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега делятся своими эмоциями и впечатлениями. Ловите волну и слушайте рассказы на:

Владивосток 90,4 FM

Уссурийск 99,4 FM

Находка 107,2 FM

Путевые заметки автопробега читайте на сайте DV.KP.RU и в соцсетях по хештегу #ЗимнийТестДрайв.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Автомобильный партнер – CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК

Генеральный партнер – Спортмаркет на Заре

Минеральная природная вода «Славда»

Топливный партнер – Сеть АЗС ННК

Сеть автокафе Coffee Machine

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360

Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

Следите за автопробегом в наших социальных сетях:

– Telegram

– ВКонтакте

– Одноклассники

– Zen