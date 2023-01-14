На Камчатке две женщины, убегая от медведя, залезли на дерево и не смогли спуститься

Страшного зверя женщины повстречали в районе озера Синичкино. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Две женщины на окраине Петропавловска-Камчатского увидели медведя и начали убегать от него. Чтобы спастись, они залезли на дерево. Когда опасность миновала, барышни попытались спуститься, но потерпели неудачу. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в региональном управлении МЧС России, страшного зверя женщины повстречали в районе озера Синичкино. Для безопасности они забрались на дерево, затем попытались спуститься, но это оказалось непросто. Попав в передрягу, жительницы Камчатки обратились к спасателям.

– На выручку жительницам краевого центра отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Прибыв на место, спасатели обнаружили женщин на дереве и помогли им спуститься. Медицинская помощь никому не понадобилась. В районе, где был замечен медведь, работают охотоведы, – сообщили в управлении. По сообщению о медведе на место также выезжал наряд полиции.

Отметим, что медведи зимой – не редкое явление на Камчатке. Как писало ИА «Кам 24», в начале декабря на краевой трассе Мильково-Усть-Камчатск обосновалась медведица с медвежатами прямо у остановочного павильона. В середине декабря животное видели рядом с дорогой в посёлок Соболево, а в новогодние праздники – на Вилючинском перевале.

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