Заповедный Север: что скрывают леса Сихотэ-Алинского заповедника

Сихотэ-Алинский биосферный заповедник – самый северный заповедник Приморья. Фото: Александр ХИТРОВ

Север Приморского края – одна из самых малопосещаемых частей региона. А зря. По-своему красивая земля привлекает своей суровостью, отдаленностью и небольшим количеством людей. И от этого становится лишь любопытней – а что там? Фотокорреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» Александр Хитров отправился в самый северный заповедник края – Сихотэ-Алинский (севернее лишь два национальных парка), чтобы лично увидеть и показать читателям, как здесь устроен экологический туризм.

Небольшой двухвинтовой самолет, направляющийся по маршруту аэропорт Кневичи – Терней на небольшой высоте всего за полтора часа довезет вас до замечательного северного поселка Терней. Он расположился у берегов холодного Японского моря. А вокруг невысокие сопки, обрамляющие населенный пункт с трех сторон. Самолет пролетает вдоль побережья на такой высоте, что даже сотовая связь может ловить, а где-то даже и интернет.

Воздушное судно летает до Тернея ежедневно, вылет один раз в сутки туда и один – обратно. В одну сторону билет с багажом до 10 килограммов обойдется в 2987 рублей.

Территория заповедника поражает своей красотой. Фото: Александр ХИТРОВ

Есть и альтернативный вариант – рейсовый автобус. Правда, вместо полутора часов в комфорте, вас будет ждать шестнадцатичасовая поездка в старом душном салоне по ухабистым приморским дорогам. Да и билет стоит на порядок дороже – 3608. Рейсы два раза в день: один с утра (прибытие ближе к ночи), второй после обеда (приезжаете рано утром на следующие сутки).

Экологический потенциал Сихотэ-Алинского биосферного заповедника

Бурное развитие заповедник началось летом 2014 года. Тогда студенты со всей России начали облагораживать экологическую тропу на мыс Северный: уникальное место, откуда открывается панорамный вид на скалистое побережье Японского моря и одно из крупнейших в Приморье лежбищ пестрой ларги. Стоя на оборудованной смотровой площадке, можно не только наблюдать их в бинокль, но и слышать забавный рев.

Мыс Северный. Фото: Александр ХИТРОВ

Постепенно география троп росла. Так, с 2014-го и по сей год заповедник может похвастаться такими маршрутами, как: тропа «Мыс Северный», «Озеро Благодатное», «Озеро Голубичное», «Гора Лысая», «Ключ Кабаний», «Тропа Тигров» и «Тропа Арсеньева».

Жизнь на мысе Северный кипит. Фото: Александр ХИТРОВ

Вместо простых вытоптанных тропинок появились деревянные настилы, которые защищают корни деревьев и кустарников от антропогенного воздействия.

Смотровая вышка на тропе на мыс Северный. Фото: Александр ХИТРОВ

Каждая тропа продумана до мелочей: вот вы идете по мостику через бурно журчащий ручей и оказываетесь уже в совсем «другом лесу», кустарник сменяется ровным частоколом берез или же низким дубовым криволесьем.

Тропа Тигров. Фото: Александр ХИТРОВ

А выйдя из дубравы, вы оказываетесь на плато, вас бьет по лицу соленый ветер, под ногами хрустит песок, а перед глазами открывается бесконечное синее море.

Бухта Удобная. Фото: Александр ХИТРОВ

Бухта Голубичная. Фото: Александр ХИТРОВ

В самом поселке, рядом с административным зданием заповедника, расположился современный интерактивный музей, который рассказывает посетителям об истории создания ООПТ, о флоре и фауне, о выдающихся сотрудниках.

Все желающие могут попасть в заповедник, особых разрешений на это не надо, стоит лишь заранее написать или позвонить работникам Сихотэ-Алиня минимум за три дня до визита и предупредить их о своих планах. Стоимость экскурсий по тропам варьируется, все зависит от дальности тропы и продолжительности маршрута. Например, «Мыс Северный» или «Озеро Благодатное» обойдутся в 3 750 рублей с группы из пяти человек. А вот пятидневный тур «Тропа Арсеньева» для компании до трех человек выглядит не самым дешевым – 120 тысяч.

Можно в заповеднике и остаться на ночевку. Одни сутки на кордоне «Благодатное» в четырехместной комнате будут стоить 2 200 рублей с человека.

Кордон Ясный. Фото: Александр ХИТРОВ

Шиповник. Фото: Александр ХИТРОВ

Помощь извне

Реализация многих проектов была бы невозможна без помощи сторонних природоохранных организаций. Заповедник тесно сотрудничает с Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы и АНО «Центр «Амурский тигр». Последние помогают в строительстве новых и поддержании уже созданных экологических троп. В этом году при помощи Цента был создан новый маршрут «Тропа Тигров» – пятая тропа одноименного студотряда.

Вид на лес на тропе Тигров. Фото: Александр ХИТРОВ

Юрок. Фото: Александр ХИТРОВ

Филиал WWF России пришел на Дальний Восток в 1994 году с проектом «Сохранение амурского тигра и мест его обитания». При поддержке фонда в заповеднике была создана первая антибраконьерская оперативная группа. В те же годы начато строительство КПП Благодатное, откуда уже в наши дни турист и заходит на основные экологические тропы. Тесное сотрудничество продолжается и по сей день.

На тропах можно найти и шишки... Фото: Александр ХИТРОВ

...и следы медвежьих лап. Фото: Александр ХИТРОВ

За последние годы в заповеднике появились новые японские автомобили, снегоходы, фотоловушки для изучения, как амурского тигра, так и дальневосточного горала – еще одного краснокнижного представителя Сихотэ-Алинского заповедника. Появился и пятидневный экологический маршрут «Тропа Арсеньева». А совсем недавно в заповедной тайге воздвигли еще три новых избушки – научных стационара для исследователей и инспекторов.

Цапля. Фото: Александр ХИТРОВ

Астра ромашковая. Фото: Александр ХИТРОВ

Сихотэ-Алинский биосферный заповедник – самый крупный в пределах ареала амурского тигра. Группировка тигра этой территории играет особую роль для популяции хищника в целом. Во время кризиса популяции в 30-40 годах ХХ века именно здесь сохранялся самый крупный очаг обитания тигра, послуживший впоследствии ядром восстановления популяции в Центральном Сихотэ-Алине.

Белохвостый орлан. Фото: Александр ХИТРОВ

Через бурную речку перекинут деревянный мостик. Фото: Александр ХИТРОВ

Telegram-канал Александра: «Хитров говорит»

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