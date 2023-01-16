Требуют 25 тысяч долларов: за пленных на Украине камчатцев Коваленко и Крикунова вступилась омбудсмен РФ

Владимир Солодов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Губернатор Камчатки Владимир Солодов подтвердил информацию о том, что военнослужащие из региона Владислав Коваленко и Петр Крикунов попали в плен в зоне СВО. Чиновник пояснил, что уже связался с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Ранее информация об этом появилась вечером 14 января в социальных сетях – какое-то время власти не опровергали и не подтверждали cведения. Как рассказал Владимир Солодов, он в контакте с родственниками военнослужащих, с командованием войск и сил на северо-востоке РФ. Татьяна Москалькова, в свою очередь, уже связалась с уполномоченным по правам человека в Украине и проводит необходимую работу по обмену военнопленными.

– С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп, – написала Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, к работе над обменом пленными подключены Верховная рада Украины по правам человека, Комитет против пыток, Европейский комитет и другие общественные международные организации. Исходя из видеоролика, неизвестные требуют за камчатцев 25 тысяч долларов. Родственники, по неподтвержденным данным из соцсетей, даже успели собрать необходимую сумму.

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