Вернули с того света: 37 человек и кота спасли пожарные во Владивостоке

Душещипательный с места событий запечатлела женщина. Фото: @svodka_25.

Минувшим вечером понедельника, 16 января, серьезный пожар произошел во Владивостоке. В многоквартирном доме загорелись электрокабели и электрощитовые. Тушение осложнялось тем, что все это находилось еще и под напряжением. И неизвестно, чем бы закончилась история, если бы не грамотная и слаженная работа специалистов, которые в тот вечер спасли жизнь не только людям, но и домашнему коту. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Тревожный звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы в 119:43. На другом конце провода сообщили, что в одиннадцатиэтажном многоквартирном жилом доме на Кипарисовой что-то горит. Через 10 минут сотрудники МЧС уже стояли у подъезда.

Звенья газодымозащитной службы, стараясь не терять ни секунды, приступили к работе. В подвале и во всем подъезде наблюдалось сильное задымление. Именно это осложнило передвижение людей по дому – 37 человек оказались буквально в плену. Среди них – семеро детей. Всех их оперативно при помощи специальных устройств спасли пожарные. Также специалисты эвакуировали из дома еще пятерых. Нагнетали обстановку электрощитовые, которые взрывались с оглушительным и пугающим звуком поочередно на всех этажах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, дыма в подъезде действительно было много. Огонь повредил электрокабели и электрощитовые в подъезде на площади примерно в 20 «квадратов». И не даром ведь говорят, что беда не приходит одна: помимо пожара в доме на шестом этаже прорвало еще и трубу с холодной водой. По данным ведомства, никто не пострадал.

По словам начальника службы пожаротушения 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому Краю Антона Ивасюка, горящая проводка доставила специалистам немало хлопот, да и вообще осложнила весь процесс тушения. Из-за того, что все это находилось под напряжением и сильно дымилось, тушить очаг возгорания водой было категорически запрещено.

– Тушение проводилось при помощи порошковых огнетушителей. Жители многоквартирного дома просили о помощи, так как дым уже начал проникать в квартиры с шестого по одиннадцатый этаж.

Еще одна загвоздка: подъезд к дому затрудняли припаркованные у здания машины. Едва не повторилась трагедия 17-летней давности, когда на проспекте Красного Знамения загорелись несколько этажей строения. Из-за того, что пожарные машины не могли пробраться к очагам возгорания, тушение тогда было затруднительно. Простым зевакам пришлось буквально на руках перетаскивать мешающие проезду спецтехники машины.

Однако специалисты, несмотря на все трудности, сделали все возможное и не допустили гибели людей на Кипарисовой. Помощи дождался даже домашний кот, которого пожарные буквально вытащили с того света. Из-за сильного задымления животное наглоталось дыма и едва не погибло. Очевидцам удалось поймать душещипательный кадр: пожарный стоит на коленях и на руках держит питомца, на котором специальная маска – скорее всего, автономный дыхательный аппарат. Перед ними и также на коленях сидит женщина. Возможно, владелица кота.

В ведомстве отметили, что тушили огонь шесть единиц пожарной техники, в том числе одна автолестница, и 24 человека. Причину пожара и причиненный ущерб теперь предстоит установить специалистам.

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