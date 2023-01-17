Леонид Якубович резко высказался, получив подарок от камчатской гостьи. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На знаменитое «Поле чудес» со всей страны привозят самые разные презенты – от самодельных игрушек до килограммов яств с колоритом того или иного региона. Подарки от жительницы Камчатки бессменному ведущему шоу Леониду Якубовичу, видимо, не понравились. Он резко высказался в шоу от 13 января – молва дошла до жителей полуострова и вызвала у местных далеко не комплиментарный отклик, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Гостья Лидия Кручинина подарила Якубовичу шапку и аттрибуты коренных народов полуострова – ительменей. Ведущему она вручила бусы из корюшки.

– Провоняю Камчаткой, – заявил Леонид Аркадьевич, однако подарок съел прямо на съемках, – <...> Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу [заметим, в текстовом выпуске программы слово «идиот» пропало].

Связаться с Лидией Кронидовной редакции пока не удалось – известно, что она все еще в Москве, как рассказали в Камчатском центре народного творчества. Однако не поведать об успехах мастерицы в возрождении фольклорного творчества нельзя. С ее руки народные рукоделы вновь начали использовать старинные технология для создания предметов быта, одежды в ительменских мотивах.

Ительменский комплект одежды. Фото: Камчатский центр народного творчества

Из рыбы, стоит отметить, в основном делают костюмы и обувь. В прошлом кожа и чешуя применялись ительменами для создания сапог для поездок или охоты: одходила для этого чавыча, кресница, нерка. Отличалась обувь большой прочностью и превосходно сохранялась даже в лютых морозах. А посуду и ковшы создают из ольеньей кожи (ровдуги). Из этого материала плетут корзины, шкатулки, женские налобные украшения и даже коврики. Отметим, из моркой травы тувейки удается сделать даже сумочки-лэпхе – такому точно позавидуют модные дома.

Сапоги из мастерской Лидии Кручининой. Фото: Камчатский центр народного творчества

Большая часть работ мастерицы представлена Камчатским центром народного творчества, с которым она на протяжении долгого времени сотрудничает. Женщина живет в селе Ковран Тигильского района и, в основном, там и творит. Коллеги по цеху отзываются о ней как об открытом человеке, который живет своим делом. Лидия Кручинина совместно с учениками завоевывала награды в краевых, региональных, и международных выставках в столице Камчатки, Якутске, Томске, Хабаровске, на Олимпиаде в Сочи и других городах.

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