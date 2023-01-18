Захлопнули дверь перед мордой: в Приморье собака несколько недель ждала своих хозяев на том месте, где ее оставили

Неизвестно, сколько бы несчастному животному еще пришлось просидеть вот так на крыльце, если бы не равнодушные люди. Фото: @GazetaSevernoePrimorye.

Случаи, когда люди, наигравшись, просто бросают животных где ни попадя – не редкость. Несчастные питомцы просиживают неделями, месяцами, а то и годами на тех местах, где их оставили, в ожидании «своих» людей. Но хозяева так и не приходят, а бедному животному ничего не остается, как просто скитаться по улице, пока его не настигнет гибель. Но иногда истории заканчиваются все же благополучно. Так случилось и с псом из Приморья. Прежние владельцы собаки бросили животное возле аптеки и, захлопнув дверь авто перед мордой, просто уехали. Верный друг остался ждать и ведь дождался… Только новую семью. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Последняя ночевка в подъезде перед отъездом в новую семью. Фото: @GazetaSevernoePrimorye.

Собака появилась возле аптеки на улице Чехова в Кавалерово несколько недель назад. Одинокий пес кружил возле дома, видно было, что кого-то искал, все вынюхивал и заглядывал в лица прохожих, в надежде увидеть знакомые черты. Когда становилось совсем тоскливо, лайка с пронзающими голубыми глазами садилась на крыльцо и начинала протяжно и жалобно выть. Тогда-то ее и стали замечать жильцы дома, мол, с чего это вдруг пес воет? Одна из местных, Елена, пройти мимо страдающего животного в какой-то момент уже просто не смогла.

– Резко похолодало, я стала запускать ее в подъезд, а там уже и в свою квартиру, чтобы покормить. Пес всегда лежал на первом этаже, ближе к двери.

По словам сердобольной женщины, собака была холеной. Видно, что за животным ухаживали и даже когда-то занимались дрессировкой. Животное знает команды «Сидеть!», «Лежать!», послушное и, казалось бы, даже понимающее. Ветеринар, который пожаловала специально к подъезду жилого дома, который стал временным пристанищем для пса, сказала, что это самка и ей не больше полутора лет. За собакой стал приглядывать весь подъезд.

– Жильцы отнеслись с пониманием, стали подкармливать, дети уделяли ей внимание. Мы начали искать хозяев. Мой ребенок расклеивал объявления. Пытались найти новую семью для собаки, раз старые владельцы от нее отказались, но все было безрезультатно. Тогда-то я и решила обратиться в местную газету «Северное Приморье».

Бездонные и такие одинокие глаза собаки буквально впивались в душу. Фото: @GazetaSevernoePrimorye.

Информация о несчастном псе появилась в Telegram-канале, и уже позже стало, наконец, известно, как все-таки собака оказалась в этом районе. Свет на историю пролили жильцы соседнего дома, которые воочию видели, как люди предали животное. В тот день к аптеке подъехал автомобиль, из салона машины вышла семейная пара, внутри сидела собака. Ее мужчина и женщина тоже выпустили. Они зашли в павильон, питомец остался смиренно сидеть на крыльце и верно ждать. Когда супруги вернулись и стали садиться в машину, то собаку они, почему-то, назад не впустили – просто захлопнули дверь перед мордой бедняги и дали по газам.

–Соседи тогда так поразились. Как так, собаку не взяли. Наделялись, что вернутся. Но она так и осталась сидеть там у аптеки, – дополнила рассказ Елена.

После того, как история четвероногого появилась в социальных сетях, на объявление достаточно быстро откликнулась женщина – тоже местная жительница. Уже на следующее утро она приехала за псом, чтобы забрать в свою семью. Долго уговаривать собаку не пришлось, да и, судя по всему, поездки в авто для нее – дело привычное.

– Новые хозяева только открыли дверцу машины, как она сразу все поняла и прыгнула на переднее сиденье. И уехала в новую жизнь. Собаку забрали в частный дом, все, как мы и хотели, когда искали ей новую семью. Там с такой породой знакомы, все тонкости содержания и воспитания им известны. Для собачки уже организовали вольер со всеми удобствами, и сейчас хозяева знакомятся с новым членом семьи, притираются, так сказать. Не так давно у них была крупная собака, но случилось несчастье. Именно поэтому семья занялась поисками питомца, как вдруг по воле судьбы на глаза им попалась именно эта брошенная душа.

В новом доме. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Елена сейчас поддерживает связь с семьей, куда уехала ее временная подопечная. Имя собаке, кстати, до сих пор не дали – в семье идут жаркие споры, мнения разделились. А пока хозяева знакомятся с новым членом семьи, притираются, так сказать, Елене они шлют фото питомца из нового дома. Глава семейства еще не знает, какой сюрприз его ждет. Домочадцы замерли в ожидании, когда отец и муж вернется из командировки… Папа рыбак и охотник, а потому домашние уверенны, что собака станет ему отличным компаньоном…

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