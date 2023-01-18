На заседание Гуменюк прибыл без опозданий. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В Ленинском районном суде – аншлаг из журналистов. Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка окончательно признали виновным. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет 6 месяцев с лишением права занимать госдолжности на 12 лет и штрафом в 150 миллионов рублей. Отбывать наказание Бордюр Бордюрыч будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» с места событий.

Гуменюка признали виновным в нескольких эпизодах коррупции и превышении полномочий. В суде озвучили наказание за эпизоды преступлений в 2016, 2017, 2018 годах. Арестованы жилое помещение и земельный участок на Пушкинской, нежилые помещения на Нерчинской, Союзной, а также объект незавершенного строительства. Среди другого имущества, которое «забрали» у экс-мэра, его «Харлей» и «Прадик».

На заседание Олег Владимирович пришел с термопакетом, разложил вещи вокруг себя. Приговор выслушал достойно.

– Это судилище, это вранье, и я буду это говорить всем. Пусть делают со мной, что хотят! – заявил на выходе из зала суда бывший мэр Гуменюк, прозванный в народе мэтром похоронного бизнеса.

Адвокат бывшего чиновника Александр Китаев отметил, что будет подавать апелляцию сразу же после прочтения приговора. Ранее прокуратура потребовала для экс-главы не менее 17 лет колонии.

Напомним, осужден Олег Владимирович за крупные взятки от похоронного муниципального предприятия «Некрополь». За опеку компании, решил суд, экс-мэр получал солидные суммы. Суммарный ущерб взяток превысил 38 миллионов рублей. Расследование дела завершили еще в июне 2022 года, но все это время Олег Гуменюк настаивает на своей невиновности, как и его адвокат.

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