Она кричала, на снегу – кровь: на Камчатке семилетняя девочка оказалась в реанимации из-за бешеной собаки

Девочке досталось: врачам пришлось обрабатывать и зашивать раны, оставленные собакой.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Камчатке, в городе Петропавловске, на семилетнюю девочку напала собака. Ребенок оказался в реанимации, где ее прооперировали. Сейчас она уже вышла из-под наркоза, состояние стабилизировалось. Нападение послужило поводом для прокурорской проверки. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».
Информация о произошедшем появилась в местных социальных сетях. Вечером 17 января две сестры играли на детской площадке на улице Партизанской. Совсем рядом с качелями и песочницами был снежный вал, на который и забрались дети, увлекшись. На самом верху они попали в частный двор, где бегала собака. Та, завидев привлекательных и нежданных жертв, накинулась на девочек, но поймала только одну. Та в результате оказалась в реанимации.
Следы произошедшего
Фото: из социальной сети
Девочке досталось: врачам пришлось обрабатывать и зашивать раны. Но сейчас ее уже перевели в хирургическое отделение, с ней все хорошо.
Стоит также заметить, что в социальных сетях пишут, что дети попали во двор с собакой случайно. Но на видео, которым делятся подписчики, ясно видно высокий серый забор. Видимо, где-то в нем оказалась щель, через которую и пролезли сестры.
В любом случае, сейчас прокуратура расследует детали произошедшего.
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