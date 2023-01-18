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Общество18 января 2023 9:25

Она кричала, на снегу – кровь: на Камчатке семилетняя девочка оказалась в реанимации из-за бешеной собаки

Состояние камчатской первоклассницы, попавшей в реанимацию из-за нападения собаки, стабилизировалось
Дарья ИЩУК
Девочке досталось: врачам пришлось обрабатывать и зашивать раны, оставленные собакой.

Девочке досталось: врачам пришлось обрабатывать и зашивать раны, оставленные собакой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Камчатке, в городе Петропавловске, на семилетнюю девочку напала собака. Ребенок оказался в реанимации, где ее прооперировали. Сейчас она уже вышла из-под наркоза, состояние стабилизировалось. Нападение послужило поводом для прокурорской проверки. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Информация о произошедшем появилась в местных социальных сетях. Вечером 17 января две сестры играли на детской площадке на улице Партизанской. Совсем рядом с качелями и песочницами был снежный вал, на который и забрались дети, увлекшись. На самом верху они попали в частный двор, где бегала собака. Та, завидев привлекательных и нежданных жертв, накинулась на девочек, но поймала только одну. Та в результате оказалась в реанимации.

Следы произошедшего

Следы произошедшего

Фото: из социальной сети

Девочке досталось: врачам пришлось обрабатывать и зашивать раны. Но сейчас ее уже перевели в хирургическое отделение, с ней все хорошо.

Стоит также заметить, что в социальных сетях пишут, что дети попали во двор с собакой случайно. Но на видео, которым делятся подписчики, ясно видно высокий серый забор. Видимо, где-то в нем оказалась щель, через которую и пролезли сестры.

В любом случае, сейчас прокуратура расследует детали произошедшего.

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