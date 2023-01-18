«Уже попробовал человеческой крови»: в Приморье медведь накинулся на пенсионера прямо в черте города

Опасный хищник вышел из леса и напал на пожилого мужчину. Фото: Максим ШИПЕНКОВ

18 января в Партизанске медведь напал на человека. ЧП произошло в черте города, но стоит сразу оговориться, в районе Первой шахты много частных домов, территория граничит с лесным массивом. Судя по всему, именно оттуда и пожаловал хищник, который по какой-то причине не залег в спячку.

Пока подробностей происшествия мало. Редакции «КП-Владивосток» удалось выяснить, что все произошло на улице Дачная, недалеко от Горного техникума. Медведь напал на местного 76-летнего жителя. Зверь буквально вцепился в пенсионера и начал его терзать. Пожилой мужчина получил серьезные рваные раны головы, рук и ног. Кто именно пришел на помощь дедушке, пока не понятно. Но пострадавшего в срочном порядке доставили в местную больницу на скорой. Теперь за здоровье пациента борются врачи.

В местных пабликах уже появилось предостережение об опасном госте из леса, который может находиться сейчас где угодно. Якобы хищника уже видели в районе улицы Котовского.

– Шатун, да еще и человеческой крови попробовал, вдвойне опасно, – сетуют горожане.

В причинах агрессии животного предстоит разбираться специалистам. Впрочем, как и заниматься его отловом. Редакция в ближайшее время намерена обратиться в Минздрав и Охотнадзор.

Напомним, совсем недавно от медведя пришлось спасаться двум жительницам Камчатки. Кстати, хищника тоже повстречали в черте города, правда для Камчатки подобная история не редкость.

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