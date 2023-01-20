Коллеги-иностранцы и незабываемые эмоции: известный в Приморье эксперт по туризму рассказала, что из себя представляет ее профессия

Заместитель директора АНО «Туристско-информационного центра Приморского края» Мария Копцева. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

День студента – отличный повод напомнить юным гостям и жителям Приморья, а также абитуриентам, какие специальности сейчас в тренде, на что обратить внимание при выборе будущей или второй профессии, а главное, куда же пойти учиться. «Комсомолка» пообщалась с одной из лучших выпускниц ВВГУ (ВГУЭС), заместителем директора АНО «Туристско-информационного центра Приморского края» (ТИЦ) Марией Копцевой. Она когда-то решила изучить управление туристско-рекреационными комплексами и построила успешную карьеру.

Вообще, у героини нашей истории два образования. Первое – юридическое, его Мария получила в 2002 году, но жизнь сложилась так, что туристическая сфера привлекла ее гораздо больше, тогда начался ее путь во ВГУЭС.

– Мне было необходимо научиться разбираться в том, что мне нравится как профессионал. Начиная от элементарных терминов и заканчивая подзаконными актами. Всем учащимся я бы порекомендовала серьезнее относиться к прохождению практики. Мне она пригодилась, как в первой профессии, так и в туризме. Я вижу, как к нам приходят ребята с горящими глазами, мы даем им ту базу, которая станет основой их будущего в этом направлении. Многие затем устраиваются на работу и остаются в нашем коллективе.

Мария также подчеркнула, что прохождение практики в профильных организациях поможет узнать, а действительно ли вы выбрали специальность по душе. Никто не запретит вам отучиться на бакалавра, а затем выбрать другое направление, но уже в магистратуре. Более того, руководитель административного департамента подрабатывает преподавателем, проводит ребятам лекции, посещает их экзамены. Поэтому знает, что у студентов есть огромные возможности, чтобы реализовать себя и попробовать новые образовательные направления.

– Почему я решила связать свою жизнь со сферой туризма? Большие возможности. Это касается общения, организации мероприятий, к тому же я мечтала продвигать потенциал своего края. У нас безусловно есть, на что посмотреть.

Будущим специалистам в этой профессии Мария советует выучить все, что имеет отношение к туризму. Есть очень много направлений: ассистент экскурсовода, оператор, турагент и так далее. Самое главное – работать в «правовом поле» и совершенствовать свои знания.

– Если вы будете туроператором или турагентом, поймите, что это мультипликативная сфера. Для того чтобы быть настоящим специалистом, придется разбираться в психологии, преподавании, поставить себя на место туриста. Будьте разносторонними и, как говорится, оставайтесь в тренде.

Эксперт уверена, что работа в туризме невероятная, в первую очередь потому что благодаря ей у человека есть возможность познакомиться с очень интересными людьми. Вы можете обменяться с ними знаниями, поделиться опытом, а главное – получите незабываемые эмоции, когда ваши клиенты будут рассказывать вам, как побывали на тех экскурсиях, которые вы организовали. Обратная связь очень дорогого стоит.

– Только представьте, вам будут писать из Германии, Италии, Франции и других стран. Вы можете стать посткроссером (коллекционер редких открыток), обмениваться информацией со своими клиентами-туристами. Да, люди бывают разные, вы рано или поздно столкнетесь с негативными моментами. Со студентами я разбираю 11 типов клиентов, с каждым из них нужно уметь работать. В университете вы обязательно получите все эти знания.

Мария уверяет, те позитивные эмоции, которые ей приносит работа в туризме, с лихвой восполняют неприятный осадок от временных трудностей. Главное, всем сердцем любить то, что ты делаешь, ведь это важный компонент в той самой заветной формуле успеха.

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