Отели за 12 месяцев и винный туризм: в столице Приморья дали толчок для нового витка туризма

Путешественников в России ждут новые варианты для отдыха.
Фото: Вадим ПОПОВ
Сразу два значимых события в сфере туризма состоялись в понедельник, 5 сентября, в рамках VII Восточного экономического форума. В этот день торжественное открыли павильон отраслевого института развития «Корпорация Туризм.РФ» и подписали корпоративный договор с ПАО «Абрау-Дюрсо». Главная задача партнерства – создание туристического кластера.
Открытие туристического павильона.
Фото: Вадим ПОПОВ
Торжественный момент открытия павильона, в котором находятся примеры номеров отелей.
Фото: Вадим ПОПОВ
ГОСТИНИЦА ЗА ДВА МЕСЯЦА
Открытие павильона состоялось в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». Помещение представляет собой прототип гостиницы с двумя номерами: «стандарт» и «люкс». Теплые тона, добротная мебель и уют – вот краткая характеристика этих комнат.
Номер «стандарт».
Фото: Вадим ПОПОВ
Спокойные тона и простая, но со вкусом мебель.
Фото: Вадим ПОПОВ
Так выглядит ванная комната в «стандарте».
Фото: Вадим ПОПОВ
По словам генерального директора Корпорации Сергея Суханова, этот прототип призван продемонстрировать технологические решения, которые позволяют в три раза сократить сроки строительства гостиниц с соблюдением всех технологических стандартов.
Номер «люкс».
Фото: Вадим ПОПОВ
Спальное место в «люксе».
Фото: Вадим ПОПОВ
– Правительство поручило нам ускориться для того, чтобы как можно больше гостиничных номеров было создано в России за короткий срок, – рассказал Сергей Суханов. – Этот павильон был построен всего за два месяца и отвечает всем требованиям к качеству и экологичности коллективных средств размещения по всей стране. Это показывает, что мы в кратчайшие сроки можем создавать и большие гостиницы. Если обычным способом мы строим их два-три года, то тут уложимся в срок до 12 месяцев.
Обстановка в помещении.
Фото: Вадим ПОПОВ
Ванная комната в «люксе».
Фото: Вадим ПОПОВ
ИНВЕСТИЦИИ В ВИННЫЙ ТУРИЗМ
Также был дан старт реализации инвестиционного проекта «Туристический кластер Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае. В планах – развитие Абрау-Дюрсо и близлежащих территорий. Реализация проекта приведет к увеличению туристического потока до одного миллиона человек к 2029 году.
Дегустация винной продукции.
Фото: Вадим ПОПОВ
Главные цели партнерства – создание курорта всероссийского значения, развитие территории и формирование новых рабочих мест в регионе. С помощью сотрудничества и привлеченных инвесторов, на территории скоро появятся новые отели, рестораны, аквакомплекс, спортивно-развлекательный комплекс и даже клиника долголетия.
Ирина Гончарова.
Фото: Вадим ПОПОВ
– Мы – один из самых посещаемых в Европе центров винного туризма. У нас уже есть развитая инфраструктура, а поток туристов доходит до 500 тысяч человек в год, – рассказывает заместитель генерального директора ПАО «Абрау-Дюрсо» по туризму и специальным проектам Ирина Гончарова. – Что еще нужно? Но мы, вместе с «Корпорацией Туризм.РФ» хотим расширить возможности комфортного отдыха в Краснодарском крае. В планах – создание игровых детских пространств, реконструкция центра поселка в соответствии с единым архитектурным стилем, который планируем закрепить в Абрау-Дюрсо, полная комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры. Также планируются значительные инвестиции в улучшение транспортной доступности и строительство пешеходной набережной вокруг озера Абрау-Дюрсо. Это место станет точкой притяжения для еще большего количества туристов, а высококачественный сервис вызовет желание вернуться еще и еще.
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве.
Фото: Вадим ПОПОВ
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