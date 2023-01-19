Гендиректор Приморского экологического оператора: «Мы не злобный карлик, которому нужны деньги»

По словам главы предприятия, жители просят установить больше контейнеров для сбора вторсырья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мусор – одна из проблем, которая до сих пор волнует современного человека. Не каждому приятно, выходя на улицу, видеть во дворе горы хлама или кучу автомобильных покрышек в черте города. Во Владивостоке и по всему краю за решение этого вопроса взялся Приморский экологический оператор, который существует с 2020 года. О том, какие сложности возникают во время сортировки твердых коммунальных отходов, в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90,4 FM рассказал генеральный директор предприятия Владимир Латышев.

Владимир Латышев в гостях у радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Как начался 2023 год для Приморского экологического оператора?

– В рабочем режиме. Во время праздников обрушился снегопад, мы приложили не 100%, а 200% своих сил. Создали оперативный штаб вместе с главами муниципалитетов. Во Владивостоке оперативно убрали дороги и завалы мусора.

– Как устанавливаются тарифы на вывоз отходов и крупногабаритного мусора?

– Никаких отличий нет, но перевозчикам выгоднее возить тяжелые отходы. Когда они привозят мусор на полигоны, то взвешивают и получают деньги за каждый килограмм. Но могут попасться недобросовестные работники, которые специально для веса добавляют строительный металл. На сортировочных комплексах мы следим за этим, поэтому подобное происходит все реже.

– С какими сложностями сталкивается ПЭО?

– В основном с недобросовестными перевозчиками, которые обслуживают районы только ради денег, при этом у них нет нормальных ресурсов для работы. С такими сотрудниками сложно расторгнуть договор, мы не можем просто попросить уйти, поэтому сначала наказываем их.

– Что изменилось в сортировке и переработке твердых коммунальных отходов с появлением ПЭО?

– Первое, что мы сделали при поддержке правительства Приморья, приобрели оранжевые контейнеры для раздельного сбора. На территории мусороперерабатывающего завода на Бородинской открыли пункт по приему крупного вторсырья. Достаточно большое количество людей привозят нам пластиковые бутылки и картон.

За эти три года мы хорошо продвинулись, а жители стали больше доверять нам, они поняли, что мы не злобный карлик, который хочет взять деньги, но ничего не делать. Уборка мусора – это сплоченная работа: «управляйки» должны расчистить проходы к контейнерным площадкам, администрация – организовать их строительство, а наш оператор – заключить договор с перевозчиками, заняться работами по обработке отходов и их захоронению на полигонах.

По словам Владимира Латышева, уборка мусора – это сплоченная работа. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– На что жалуются люди, предлагают ли они пути решения проблем?

– В основном на ситуации во дворах, которые возникают по вине недобросовестных перевозчиков. Но мы это проблему понимаем, идем к ее решению – увеличиваем наш парк, ищем новых работников.

Предложения в основном общего характера, которые не несут под собой экономической подоплеки. Например, просят поставить 20-30 машин, но, чтобы окупить стоимость техники и труда рабочего, автомобили должны вывезти большое количество мусора.

Много заявок поступает по установке контейнеров, и к существующим 850 емкостям в 2022 году мы закупили еще порядка 560, будем расставлять их вместе с техникой.

– Как обстоят дела в селах?

– Сдвинулось с полного нуля. Раньше жители закапывали мусор в огородах или скидывали в овраг, а потом говорили, что у них его нет. Сейчас же главы администрации сел оставляют заявки и устанавливают площадки с контейнерами.

– Что строительством нового комплекса в районе поселка Городечный?

– Комплекс вызывает немало споров, но концессионное соглашение уже заключено. Чтобы принять окончательное решение о строительстве, мы изучаем влияние предприятия на окружающую среду. Если результаты исследования окажутся негативными, начнем искать новую площадку. В крае отсутствуют земельные площадки, отвечающие всем требованиям для строительства подобных субъектов.

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