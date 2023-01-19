Какое наказание понесли школьницы? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две школьницы, которые в ноябре 2022 года избили женщину в ее же квартире, не получили никакого наказания. Причина, отчасти, кроется в пострадавшей – она почему-то попросила прекратить разбирательство. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

История произошла в поселке Заводской в ноябре 2022 года. Тогда узнать о ней удалось благодаря видеоролику, который появился в распоряжении редакции. На кадрах две девочки и взрослая женщина, все герои будущей резонансной истории находятся в квартире у последней. Сразу ясно, что между ними возник конфликт. И тогда напрашивается вопрос – что несовершеннолетним школьницам может быть нужно от взрослого человека?

В процессе, по обрывкам фраз, выясняется, что женщина когда-то нелицеприятно высказалась о матери одной из девочек. Сама она в свое оправдание говорит, что так вышло нечаянно, но обиженных подростков это не остановило. В ход пошли кулаки. Женщина получила несколько ударов по лицу, кричала, чтобы подростки остановились, но вместо этого получила еще и удары ногами.

«Пацанок» так и не наказали. Ни сразу, ни тогда, когда всплыло видео, да и сейчас тоже. В ноябре полиция после того, как историю предали огласке, все же заинтересовалась инцидентом и даже организовала свою проверку. Девочек и пострадавшую нашли.

Как стало известно «КП-Владивосток», с дебоширками работали специалисты ПДН. И это единственное, так сказать, наказание, которое их настигло. Источник, близкий к ситуации, подтвердил, что избитая женщина ни к кому претензий не имеет, да и вообще попросила прекратить разбирательство. Судя по всему, этот конфликт можно считать исчерпанным.

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