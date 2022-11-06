Фото: скриншот из видео

Жуткое видео появилось накануне в социальных сетях. На кадрах две девочки избивают женщину. Роликом уже заинтересовалась полиция, а личности девушек установили специалисты. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что действие развернулось в поселке Заводской совсем не накануне, хоть и запись всплыла только сейчас. Две девочки в доме у пенсионерки устроили с женщиной настоящие «пацанские» разборки. Суть конфликта, судя по обрывкам фраз на видео, в том, что женщина когда-то нелицеприятно высказалась о матери одной из школьниц. Сама она в свое оправдание говорит, что так вышло нечаянно, но обиженных девчонок это не остановило, и тогда в ход пошли кулаки.

Женщина получила несколько ударов по лицу, кричала, чтобы подростки остановились, но вместо этого получила еще и удары ногами. Все это попало на видео, автор ролика неизвестен.

Время прошло, а школьниц так и не наказали. Однако накануне запись появилась в социальных сетях, тогда ею заинтересовалась полиция.

– В одном из мессенджеров выявлена пересылаемая видеозапись, на которой две девушки наносят телесные повреждения женщине. Полицейские проводят проверку. Устанавливаются участники инцидента, а также причины произошедшего, – уточнили в УМВД России по Приморскому краю.

Чуть позже в полиции сообщили, что личности девочек также установлены. Ими оказались подростки из Артема и Владивостока 14 и 17 лет.

– По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, – подытожили в ведомстве.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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