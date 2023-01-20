Приморский ученый внесла важный вклад в лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией

Ученый Юлия Ли. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Наверное, каждый ученый мечтает сделать открытие и вскрикнуть: «Эврика!». Прекрасно, когда работы сильнейших умов приносят пользу человечеству. Так, например, жительница Приморья Юлия Ли посвятила несколько лет изучению ВИЧ и разработала методику прогнозирования эффективности лечения гепатита С на фоне этой болезни. О своем научном достижении она рассказала «Комсомолке».

НАЧИНАЯ С АЛЬМА МАТЕР

Мир формул, исследований и теорий героиня нашей истории открыла для себя в студенческом научном обществе при Тихоокеанском государственном медицинском университете. Уже тогда активно участвовала в научной деятельности ТГМУ. На третьем курсе под руководством профессоров Лидии Скляр и Елены Маркеловой Юлия выполняла совместную межкафедральную работу, которая как раз-таки и заключалась в том, чтобы выявить особенности течения и конечно же лечения хронического вирусного гепатита С. И уже на пятом году обучения, когда студентам преподавали занятия по инфекционным заболеваниям, она продолжила исследования по этой же теме, но на новой кафедре.

– После шести лет в университете я поступила в ординатуру по инфекционным заболеваниям. Продолжила заниматься научными исследованиями в рамках конкретной темы, о которой мы с вами сейчас и говорим. Но я даже предположить не могла, что проектом заинтересуется «Наука.рф» – официальный сайт Десятилетия науки и технологий в России. Популяризация стремления к знаниям на сегодняшний день – необходимый и очень полезный тренд. Я рада, что, возможно, стану примером для юных умов. Надеюсь, это принесет свои серьезные плоды в будущем.

ГОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Что касается изучения ВИЧ-инфекции, ученый объяснила, ей всегда было интересно разобраться в глобальных малоизученных вопросах. Хоть и прошло более 40 лет с открытия этого заболевания. Специалист обучалась и работала на базе Приморского краевого центра СПИД, так вышло, что волею судьбы две темы научных исследований объединились в одну.

Почему исследования заняли более двух лет? Во-первых, за указанный период времени, в общей сложности, лечение от гепатита С получили более двухсот ВИЧ-инфицированных пациентов. Юлия и ее коллеги наблюдали за ними до, в процессе и год после лечения. К тому же, на показатели эффективности терапии влияет очень много факторов: состояние иммунитета, количество вируса в крови, сопутствующие патологии и так далее.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ПРОЕКТА?

– Мы разработали шкалу прогнозирования эффективности лечения гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов. Оформили ее в виде программы для ПК и мобильных устройств. То есть, человек вводит данные, а приложение выдает результат – прогноз вероятной эффективности лечения гепатита С.

Прогресс не стоит на месте, но несмотря на то, что шкалу создали в 2015 году, разработанная методика по созданию данной шкалы актуальна и по сей день и ее можно с успехом использовать. И не только для прогнозирования лечения гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов, но и для других сочетанных патологий. Потребуется только внести новые данные и статистически проанализировать их с помощью предложенной методики.

На сегодняшний день Юлия является капитаном медицинской службы, преподавателем в Военном учебном центре при ТГМУ и руководителем научно-исследовательской работы студентов. С учениками активно работает в направлении сочетанной вакцинации от СOVID-19 и гриппа, а также участвует в научных и образовательных проектах университета.

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