У молодой автомобилистки, загубившей жизнь четырехмесячной малышки, не оказалось водительского удостоверения

В следственном комитете сделали громкое заявление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ужасающая история ДТП, случившегося в Ольгинском районе, потрясла весь Приморский край: авария унесла жизнь четырехмесячной малышки. Еще одного ребенка двух лет медики госпитализировали с различной степени тяжести травмами. Следком рассказал подробности, которые удалось выяснить на сегодняшний день в рамках расследования уголовного дела.

Напомним, что авария произошла 7 октября. Неуправляемый Mark II вылетел с трассы в кювет. За рулем автомобиля – 21-летняя девушка. Помимо нее в машине были двое малолетних детей и сверстница водителя – 20-летняя пассажирка.

По пути в больницу четырехмесячная малышка скончалась, двухлетнего ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Помощь также понадобилась и двум девушкам, а управляющая седаном сейчас на амбулаторном лечении.

Девушку накануне задержали. В следственном комитете сделали громкое заявление – у 21-летней рулевой «Марка» не оказалось водительского удостоверения. Кроме того, на сегодняшний день специалистам удалось выяснить, что скоростной режим в момент аварии водитель не соблюдала. Это и стало причиной потери управления транспортным средством.

- На месте происшествия проведен осмотр, допрошены другие пассажиры автомобиля, назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая экспертиза. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, - уточнили в ведомстве.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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