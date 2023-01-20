Из-за аномальных холодов в Приморье объявили штормовое предупреждение

О погоде в крае рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики портала Примгидромет предупредили жителей и гостей края об аномально холодной погоде. На период с 21 по 16 января объявлено штормовое предупреждение.

По информации специалистов, в период 21-26 января столбики термометров будут опускаться ниже климатической нормы для этого времени года – на 7-15°C. В некоторые ночи в южных и восточных районах похолодает до -35°C и ниже, в западных – до -40°C, в центральных – до -43°C).

В прибрежных районах минимальная температура воздуха при ветре в 20 метров в секунду опустится до -25°C и ниже.

Напомним, что о погоде на последние десять дней января рассказывал глава Примгидромета Борис Кубай. По информации синоптика, самый пик аномальных холодов ожидается 24 января, столбики термометров могут опуститься до -25°C и ниже, а на севере края – ниже -45°C.

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