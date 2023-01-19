Самый пик холодов ожидается 24 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье продолжают крепнуть морозы, в некоторых городах температура воздуха опускается ниже -20°C. Главный синоптик края Борис Кубай подробно рассказал, какой ожидается погода в третьей декаде января. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал специалист, последние десять дней января обещают стать аномально холодными. Самый пик придется на вторник, 24 января. В этот день во Владивостоке температура воздуха опустится ниже -25°C, на севере края – ниже -45°C. В ночные часы на протяжении всей декады столбики термометров пересекут отметку в -20°C, а при ветре и влажности – в -30°C, на севере края морозы окрепнут на 10-15 градусов.

Напомним, по словам Бориса Кубая, с 20 января в крае резко похолодает. Во Владивостоке температура воздуха в -20°C будет ощущаться как -30°C.

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