Пожар тушили с крыши. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожар на Уткинской продолжает «разрастаться» в приморском Артеме. Склад с алкоголем охвачен огнем. Пламя распространилось уже на 1000 квадратных метров площади, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Местные говорят, что на складе хранили пиво. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Как уже писала редакция, пожарные добрались до места незамедлительно. Об огне сообщили в 14:38. Когда спасатели прибыли, пламя охватило уже 500 «квадратов», однако сейчас огонь занял уже 1000 квадратных метров. Тушение продолжается. Судя по сообщениям регионального МЧС, на месте уже 9 единиц пожарной техники, 34 человека личного состава. Группировку продолжают наращивать.

Спасатели прибыли. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

На кадрах, предоставленных пресс-службой, видно тушение склада. Вероятно, горит кровля здания. Об ущербе не сообщается, но можно предположить, что алкоголь вряд ли удалось спасти. На причины пожара намекает лишь запечатленная крупным планом надпись «Не курить» – другие детали неизвестны.

Местные говорят, что на складе хранили пиво. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

На месте не менее 9 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Как рассказали местные, к складу сейчас протиснуться почти невозможно из-за спасательной техники и полицейских. К тому же, помещения ограждены забором. В основном, на складе держали пивную продукцию. Редакция следит за событиями.

ОБНОВЛЕНИЕ 17:00.

Открытое горение, сообщили в ГУ МЧС Приморья, ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Ведется разборка и проливка конструкций.

Открытое горение ликвидировали. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

ОБНОВЛЕНИЕ НА 17:35

В региональной прокуратуре заявили, что держат ситуацию на контроле надзорного ведомства. Пожар потушили, склад расположен в промышленной зоне на Уткинской. Пострадавших, подтвердили «КП» правоохранители, в чрезвычайной ситуации нет.

Как узнала «Комсомольская правда», склад принадлежит ООО «Триал Логистик», учрежденному в 2009 году. Ее генеральный директор владеет несколькими юридическими лицами, поэтому связаться с ним пока не вышло.

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