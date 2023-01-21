Очевидцы показали, что осталось от алкогольного склада после мощного пожара в Приморье

В тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 53 человека личного состава. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Мощный пожар произошел в Приморском крае в пятницу, 20 января. Причины произошедшего теперь предстоит выяснять специалистам. В сети появились кадры последствий. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП случилось в Артеме на улице Уткинская. Там расположены промышленные складские помещения. Один из них как раз-таки и вспыхнул. Что стало причиной – пока неизвестно. Как уже писала редакция, пожарные добрались до места незамедлительно. Когда спасатели прибыли, пламя охватило уже 500 «квадратов», чуть позже стало известно, что площадь повреждений возросла до 1000 квадратных метров.

– Тушение пожара проводилось по повышенному рангу №2, существовала угроза перехода огня на рядом стоящий склад. Благодаря оперативным и профессиональным действиям удалось не допустить дальнейшего распространение пожара, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пострадавших в результате инцидента нет. В основном, на складе, кстати, держали пивную продукцию. Именно она и пострадала больше всего, соответственно. Об этом стало известно, когда в Сети появился видеоролик – последствия пожара. Неизвестный мужчина осматривает все то, что осталось после тушения огня. На кадрах видны паллеты с алкогольной продукцией, что-то даже уцелело. Крыша у склада почти полностью выгорела, и теперь остатки товара простаивают под открытым небом.

Кому теперь предстоит возместить ущерб за уничтоженный огнем товар? Этот вопрос пока остается без ответа. Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за событиями.

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