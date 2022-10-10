На службу во Владивосток впервые прибыла подводная лодка «Магадан» с ракетами «Калибр»

Подлодка прибыла в родную гавань из Санкт-Петербурга. Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Тихоокеанский флот пополнился третьей дизель-электрической подводной лодкой «Магадан» с ракетами «Калибр». В воскресенье, 9 октября, она впервые прибыла в родной пункт базирования – в приморскую столицу. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

В соединении подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил прошел торжественный митинг в честь прибытия подлодки проекта 636.3 «Магадан». Она завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский и преодолела больше девяти тысяч морских миль Северного пути.

Для ТОФ это третья дизель-электрическая подводная лодка, которая может нести высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

С возвращением в родную гавань моряков поздравил командующий флотилией контр-адмирал Валерий Казаков. Экипаж встретили родные и близкие, представители ветеранских организаций. После небольшого отдыха, личный состав подлодки начнет выполнять задачи боевой подготовки в составе подводных сил ТОФ.

С прибытием экипаж поздравил командующий флотилией контр-адмирал Валерий Казаков. Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В состав Тихоокеанского флота «Магадан» приняли в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге.

Напомним, что балтийский корабль «Смольный» вышел из Кронштадта сразу после проведения Дня ВМФ, преодолел 15 тысяч морских миль по Северному пути и прибыл во Владивосток в сентябре. 21 сентября с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О Макарова на борту он покинул Приморье.

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