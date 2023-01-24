За обварившегося в бассейне на Камчатке ребенка местная жительница должна выплатить родителям миллион рублей

Температура воды, в которую прыгнул мальчик, составляла примерно +70°С. Фото: Михаил ФРОЛОВ

История с обварившимся в бассейне на Камчатке ребенком получила продолжение. К ответственности привлекли жительницу домовладения, на территории которой и находился водоем с водой в 70 градусов. В Следственном управлении следственного комитета по Камчатскому краю рассказали подробности ЧП. Читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все произошло еще в июле 2022 года. Тогда семья из Москвы прилетела на Камчатку. Остановились они в селе Эссо, что в Быстринском районе края. Внимание родителей привлек рекламный баннер, который зазывал в гостиничный комплекс. Местный житель, который сопровождал москвичей в поездке, порекомендовал съездить туда отдохнуть.

На территорию частного домовладения туристы прошли свободно. Пока родители искали администратора, внимание 12-летнего мальчика привлек бассейн. Его на тот момент только-только наполнили термальной водой, температура которой составляла примерно +70°С. Ребенок, даже не подозревая об опасности, прыгнул в воду. Купание едва не обернулось трагедией: подросток получил обширные термические ожоги тела и лица 2-3 степени.

Специалисты работают на месте ЧП. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Справедливости ради стоит отметить, что рядом с бассейном, наполненным почти кипятком, не было никаких ограждений или информационных табличек, которые бы говорили о временном запрете купания. Не исключено, что мальчик даже и представить себе не мог, каким кошмаром обернется этот поступок.

К ответственности привлекли 31-летнюю женщину. На вопрос корреспондента «КП-Владивосток» о том, почему именно на нее завели уголовное дело, в местном следкоме ответили более, чем развернуто.

– Она проявила небрежность в своих действиях и не оградила опасную территорию. Из-за этого ребенок свободно проник к бассейну и обварился. Нужно закрывать калитки, когда уходите с территории, где могут быть причинены повреждения другим лицам.

Домовладение, кстати, принадлежит матери подсудимой. Тогда почему под уголовную ответственность попала не она, а ее 31-летняя дочь? На этот вопрос тоже есть ответ. Не исключено, что дом с бассейном действительно принадлежит другому человеку, но проживает там именно обвиняемая. В таком случае, как уточнили в следкоме, всея ответственность за подобные происшествия целиком и полностью ложится на того, кто живет на территории.

Уже в январе 2023 года история получила логическое завершение. Суд, рассмотрев материалы дела, признал мильковчанку виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности несовершеннолетнему мальчику и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также взыскал компенсацию морального вреда – иск потерпевшей – на сумму в один миллион рублей. В ведомстве уточнили, что приговор пока в силу не вступил.

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