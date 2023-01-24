«Пятерочку» – в каждое село: крупнейшая российская сеть ретейлинга заходит в Приморье

В проект инвестируют порядка 10 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

X5 Group заходит на приморский рынок. В регионе планируется запустить не менее 60 магазинов до конца года. «Пятерочки» откроются в населенных пунктах с населением от 3 тысяч человек, в частности, во Владивостоке.

По словам исполнительный директор «Территории Дальний Восток» торговой сети «Пятерочка» Антона Безрядина, в проект инвестируют порядка 10 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на создание магазинов, 90% из которых будут открыты «у дома», то есть – «Пятерочки». Этот пункт, кстати, представитель компании считает главным отличием от других торговых точек Приморья.

– Первые магазины появятся в конце марта – начале апреля. За этот период будет открыто 10-15 точек во Владивостоке. Здесь [в регионе] есть отличные сети, но это формат гипермаркетов и супермаркетов. У нас формат «у дома», поэтому, скорее, мы будем с ними взаимодействовать, чем противодействовать.

Условия для всех, кто будет поставлять свою продукцию в «Пятерочку», есть на сайте компании. Планируется, что местные производители зайдут в объеме не менее 30% от общей продаваемой продукции. Безрядин не исключает, что цифра может увеличиться до 40-60%.

– В Приморье есть определенная специфика местных товаров: рыба, колбасы и молочная продукция. Некоторые из компаний даже сильнее, чем в центральной части страны.

Спикер опровергнул слухи о поглощении сети «Самбери», поскольку магазины не сходятся по формату. Заходить на рынок Камчатки и Чукотки компания пока не планирует из-за сложностей с логистикой. В перспективе открыться там в течение пяти лет.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что до конца года на Дальнем Востоке планируют открыть 150 торговых точек. 60 магазинов появятся на территории Приморья. Об этом стало известно на встрече представителей X5 Group и местных производителей продуктов питания и бытовых товаров.

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