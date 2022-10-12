На Камчатке женщину из окна на четвертом этаже выбросил ее же сожитель

Что произошло между парой – неизвестно Фото: Иван МАКЕЕВ

На Камчатке завели уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый – 40-летний сожитель погибшей. Об этом сообщает пресс-служба камчатского следкома. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Вечером четверга, 6 октября, жители Петропавловска-Камчатского обнаружили под окнами дома на Солнечной страшную находку – на земле лежала женщина без признаков жизни. Как выяснилось позже, потерпевшая выпала из окна собственной квартиры на четвертом этаже. Более того, на теле погибшей имелись признаки насилия.

Специалисты, прибывшие к месту происшествия, провели осмотр в квартире погибшей, а также задержали 40-летнего сожителя женщины. Именно его подозревают в убийстве.

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу на два месяца.

Сейчас специалистам предстоит выяснить все причины произошедшего и восстановить хронологию событий.

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