Интрига сохраняется: фанаты дрифта до сих пор не знают победителя сезона RDS Asia-2022

Победителя озвучит один из организаторов RDS Asia Дмитрий Семенюк в эфире радио «КП». Фото: Предоставлено организаторами

Традиционно самое яркое событие в сезоне RDS Asia – это последние соревнования, после которых объявляют имя чемпиона. В 2022 году обстановка в Приморье внесла свои коррективы: сначала гонщики ушли в отпуск раньше времени, а значит, победитель до сих пор неизвестен фанатам дрифта.

– Ежегодно имя чемпиона мы объявляли на церемонии закрытия сезона RDS Awards. В этом году награждение должно было пройти 8 октября – день в день с дрифт-шоу, но в связи с общественно-политическими событиями мы приняли сложное решение и отменили его, – рассказали корреспонденту «Комсомолки».

Это определенно не дело! Исправить ситуацию решили громко и ярко, поэтому в четверг, 13 октября, в студию радио «Комсомольская правда» во Владивостоке придет один из организаторов RDS Asia Дмитрий Семенюк, который и поделится долгожданной информацией!

Услышать имя чемпиона сезона RDS Asia-2022 можно в 9:30 на волнах Владивосток 90.4 FM, Уссурийск 99.4 FM, Находка 107.2 FM, а также на нашем YouTube-канале – прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Гонщики вернутся к зрителям в 2023 году.

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