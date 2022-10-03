В Приморье отменили зрелищные соревнования по дрифту

Мероприятие должно было состояться 8 октября. Фото: Милана СОКОЛ

Гонщики RDS Asia отправились в «отпуск» раньше, чем хотели. Соревнования, которые должны были пройти в октябре, не состоятся.

С начала сентября приморцы ждали второго осеннего месяца, чтобы насладиться зрелищным дрифт-шоу «RDS без границ». Оно должно было состояться в субботу, 8 октября, однако организаторы гонок объявили об отмене мероприятия. По их словам, причин для этого несколько и одна из них – общественно-политическая обстановка в стране.

– Верим в то, что сможем вернуться к вам в 2023 году и вместе с вами, дорогие зрители, вместе с пилотами RDS Asia и нашими партнерами проведем полноценный, полный радости и зрелищного дрифта сезон.

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал жителям отказаться от пышных торжеств и праздников. По словам главы края, семьям, у которых сыновья, мужья и женщины сейчас тяжело. Но патриотические и спортивные мероприятия никто не отменял.

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