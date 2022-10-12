Никиту Пляшкова посмертно наградили Орденом Мужества. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Уссурийске на стенах школы №28 и Автомобильно-технического колледжа появились памятные знаки в честь погибшего военнослужащего ракетно-артиллерийских войск, кавалера Ордена Мужества Никиты Пляшкова. Об этом рассказали в пресс-службе городского округа.

Школа, которую окончил Никита. Фото: Администрация Уссурийска

На церемонию открытия пришла мама Никиты – Марина Николаевна, его друзья и сослуживцы, временно исполняющий обязанности начальника штаба, майор Павел Саландаев, руководители и ученики образовательных учреждений, председатель Совета ветеранов воинских частей Николай Строков. Также были и представители власти: заместитель главы администрации по культуре и спорту Мушег Закарян, депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Захаров.

На церемонию открытия пришли друзья приморца, его мама и представители власти. Фото: Администрация Уссурийска

– Свою короткую жизнь Никита посвятил благородному делу – борьбе с нацизмом. Мы склоняем головы в память о молодом герое, – прокомментировал Николай Строков.

Никита был единственным сыном в семье. Фото: Администрация Уссурийска

Никита погиб во время специальной военной операции. В 21 год он служил водителем в ракетно-артиллерийских войсках.

Как поделился Павел Саландаев, бой длился три часа, враги стреляли из минометов и других видов вооружения. Первую машину в колонне повредили, во время отхода техники, Никита получил ранение, от которого скончался.

Никита получил ранение, из-за которого скончался. Фото: Администрация Уссурийска

Его имя занесли в книгу бессмертной славы и доблести. Указом президента России Владимира Путина от 6 августа 2022 года за мужество и героизм приморец посмертно награжден Орденом Мужества.

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