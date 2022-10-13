Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодой леопард запрыгнул на дерево и упал с него в Приморье. Видеозапись с начинаниями хищника опубликовал в своем Telegram-канале центр реабилитации диких животных «Тигр», сообщает «КП – Владивосток».

На видео центра попала тренировка молодого леопарда. Он попытался запрыгнуть на захудалый ствол дерева, сорвался и упал оттуда. Дальше, уже на больших ветвях, хищник продолжил отрабатывать свои «упражнения».

– Никогда не сдаваться! Прежде чем виртуозно прыгать, бегать и охотиться, этому предшествует череда ошибок, – отметили сотрудники центра «Тигр».

Напомним, утром, 13 октября, «КП» писала про то, как в Приморском крае фотоловушка национального парка «Земля леопарда» засняла тигра, который вальяжно прогуливался вдоль своих владений. Примечательно то, что он оставил «послание» для других обитателей заповедника – отпечатки лап на земле.

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