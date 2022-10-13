«Я здесь»: амурский тигр оставил после себя необычный след в Приморье

Фото: скриншот из видео. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фотоловушка национального парка «Земля леопарда» в Приморье зафиксировала появление полосатого зверя. Хищник вальяжно прогулялся вдоль своих владений, а после решил оставить «послание» для других обитателей заповедника. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Когда мы говорим о животных и о том, что они оставили следы или метки, то не всегда речь идет об отпечатках лап на земле. В мире фауны напоминать о своем присутствии можно иными способами. Так, например, в нацпарке рассказали, что амурский тигр оставил на дереве сразу две запаховые метки, в том числе с помощью желез на щеках. В них, говорят специалисты, очень важная информация для других животных, которая человеку, конечно, ни о чем не говорит.

– Даже когда устал и кажется, что мир вокруг тебя тоже замедляется, все еще есть силы встать, возвыситься нам самим собой и заявить о своем существовании. Хоть и негласно, амурский тигр сообщает: «Я здесь! Вы не одни! Уверенно говорю об этом, хоть и молча». Скажи, и тебя обязательно услышат, даже под покровом ночи, – прокомментировали видеоролик, который запечатлели фотоловушки, установленные на «Земле леопарда».

Напомним, что на территории заповедника 48 особей тигра – это самая высокая плотность популяции среди особой охраняемых территорий.

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