Третий день на Камчатке эвакуируют детей из-за возможного минирования

На Камчатке работает 121 школа и пять вузов. Фото: Правительство Камчатского края

На Камчатке утром 13 октября эвакуировали школьников из-за угрозы минирования. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальных сетях жители полуострова забили тревогу. Из школ 7, 17, 31 и 45 эвакуировали детей. Как рассказали в пресс-службе правительства Камчатки, сообщения о минировании школ и университетов поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу столицы края в 11:15 (2:15 по Москве).

В Камчатском крае работает 121 школа и пять вузов, в Петропавловске-Камчатском – 35 муниципальных школ.

Специалисты отправились в учебные учреждения на проверку, в это время из зданий эвакуировали педагогов и учеников.

В пресс-службе правительства добавили, что угрозы минирования поступают уже третий день подряд.

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