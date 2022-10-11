В СМИ сообщают о массовой эвакуации школьников на Камчатке

Тематическое фото. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром вторника, 11 октября, стало известно о возможном минировании школ на Камчатке. Об этом пишу в местных СМИ и в социальных сетях. В подробностях разбирался корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

День учеников в Петропавловске-Камчатском начался далеко не с уроков, а с массовой эвакуации. Первой «под удар» попала школа №1. Чуть позже появилась информация и об эвакуации в ряде других учебных заведений – № 8, 34, 45, 17, 33. В местных соцсетях пишут, что в школы и техникумы поступили анонимные сигналы о минировании, причем не только в краевом центре, но и в Вилючинске, и Усть-Камчатске.

В правительстве Камчатского края корреспонденту ответили, что уже знают о случившемся.

– В ряде пабликов действительно написали такую информацию, мы сейчас со своей стороны пока уточняем, – сообщил собеседник «Комсомолки».

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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