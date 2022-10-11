В СМИ сообщают о массовой эвакуации школьников на Камчатке

Тематическое фото.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Утром вторника, 11 октября, стало известно о возможном минировании школ на Камчатке. Об этом пишу в местных СМИ и в социальных сетях. В подробностях разбирался корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».
День учеников в Петропавловске-Камчатском начался далеко не с уроков, а с массовой эвакуации. Первой «под удар» попала школа №1. Чуть позже появилась информация и об эвакуации в ряде других учебных заведений – № 8, 34, 45, 17, 33. В местных соцсетях пишут, что в школы и техникумы поступили анонимные сигналы о минировании, причем не только в краевом центре, но и в Вилючинске, и Усть-Камчатске.
В правительстве Камчатского края корреспонденту ответили, что уже знают о случившемся.
– В ряде пабликов действительно написали такую информацию, мы сейчас со своей стороны пока уточняем, – сообщил собеседник «Комсомолки».
Редакция продолжит следить за развитием событий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«10 миллионов, или мы всех убьем»: неизвестная семья угрожает взорвать половину Владивостока
Во Владивостоке прошла волна сообщений о минировании (Подробнее...)
Во Владивостоке из садика вывели детей после угроз о минировании
Все случилось после подозрительного сообщения на электронной почте (Подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.