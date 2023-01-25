«Там просто ад»: Приморцы до последнего не знали, что творится в квартире соседа

Квартира больше напоминала мусорную свалку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Знаете ли вы, что скрывает за собой дверь соседней квартиры? Вот и жители многоэтажки в Большом Камне до недавнего времени даже не подозревали, что творится прямо у них под носом. Сосед, который оставил два этажа без отопления в аномальные морозы, устроил из своей квартиры настоящую свалку. Но обо всем по порядку в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Как сказано выше, история приключилась с жителями Большого Камня. Все началось с того, что из-за безответственного жильца одной из квартир, расположенной на третьем этаже дома по улице Академика Курчатова, 4, затопило соседей снизу.

– Там батарею прорвало, и стояк с отоплением пришлось отключить, люди неделю сидели в холоде, а на улице -28 градусов, – рассказывает одна их местных жительниц.

Найти того, кто будет отвечать за потоп, не сразу, но все же удалось.

– Один из жильцов нашел соседа на рабочем месте, привел домой. У того была куча отговорок: то ключи забыл, то еще что-то. Все, чтобы только не пускать нас к себе домой. Парень сказал, что у него есть свой слесарь, и что все проблемы в квартире он сам и устранит, – рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» главный инженер УК «Компания Алгоритм-Л» Евгений.

И ведь действительно, спустя какое-то время житель злополучной квартиры обратился в управляющую компанию и попросил запустить отопление. Заверил, что все в порядке, и проблем больше не будет.

– Сказал, что все хорошо у него дома. Мы запустили, и повторилось все заново – снова затопил соседей.

Тогда в УК опять стали искать жильца, но уже через полицию – даже подали заявление. Сам мужчина звонки и соседей, и представителей организации игнорировал. Найти его так и не удалось. В очередной раз, когда специалисты УК пытались достучаться до обитателя квартиры, вход в жилище оказался немного приоткрытым. Тогда люди еще не знали, что их ждет за дверью.

То, что предстало перед глазами, действительно шокирует. Вся квартира едва ли не до потолка оказалась забита пустыми пивными бутылками. Сколько их – даже сосчитать трудно. Помимо пластика в жилище много мусора, который источает неприятный запах, мешки, некоторые предметы быта, которые среди хлама заметить на первый взгляд сложно. На вопрос корреспондента, почему же жильцы не чувствовали зловоний, Евгений ответил просто: «Двойные двери отлично скрывали запах». До этого соседи, по его словам, жаловались на тараканов и крыс. Теперь причина, конечно же, стала ясна.

После того, как правда вылезла наружу, обитателя захламленной квартиры найти так и не удалось – как сквозь землю провалился. О жуткой находке УК сообщила в администрацию и полицию, которым теперь предстоит для начала найти мужчину, а уж потом решить, что делать дальше.

Отопление в доме на Академика Крылова уже запустили, в квартиры поступило тепло. Информацию об этом главный инженер компании подтвердил и заверил, что сейчас жители дома в безопасности.

«Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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