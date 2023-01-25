Выплата может пойти на погашение ипотеки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламентарии Приморского края в трех чтениях одобрили законопроект о новых выплатах многодетным семьям за третьего ребенка. Правда, потратить сумму можно лишь на погашение ипотеки. Родители могут рассчитывать на миллион рублей – серьезную надбавку «припишут» к уже действующей федеральной помощи. Вопросов у депутатов не было, как и противников этого решения – немудрено, ведь эту меру поддержки разрабатывали больше года. Приморье стало первым регионом, где правительство РФ вводит миллион за третьего, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Как показывает мировой и отечественный опыт, стимулирование рождения третьих и последующих детей в семье – одна из наиболее эффективных демографических мер, – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, напомнив, что в регионе действуют и другие соцпрограммы: президентские субсидии, мастер-планы городов и так далее.

Выплата для погашения кредита по ипотеке (частичного или полного) состоит, грубо говоря, из двух частей. 450 тысяч рублей выделяет государственный бюджет (такая мера действует с 2019 года для всех россиян в соответствии с федеральным законом). Еще 550 тысяч должна предоставить региональная казна. Правительство для реализации направило более 457 миллионов рублей в бюджет Приморья.

Как в Приморье получить выплату в миллион рублей за третьего ребенка?

Оговаривает условия краевой закон. Кредитор по ипотеке – мать или отец – должен подать заявление на федеральную помощь. Право на это имеют семьи, третий ребенок в которых рожден с 1 января 2023 года (малыша нужно регистрировать в региональных ЗАГСах Приморья).

– Готовое или строящееся за счет ипотечных средств жилье должно располагаться на территории Приморского края. Денежные средства в отношении получателей, отвечающих оговоренным в законе условиям, будут перечисляться АО «Дом.РФ» на счет банка, который выдал кредит. В ближайшее время для этих целей будет заключено соглашение между министерством труда и социальной политики Приморского края и АО «Дом.РФ», – пояснила Светлана Красицкая, глава регионального минтруда и социальной политики.

Подать заявку можно через портал «Госуслуги» или лично – в офисе банка-кредитора.

На Сахалине, к слову, похожая мера существует уже шесть лет и подразумевает механизм списания до 50% ипотечного долга (в отличие от Приморья, полную сумму закрыть нельзя). Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» неоднократно писала о том, что эту форму помощи могут расширить для всех дальневосточников по поручению президента государства Владимира Путина. Однако долгое время оставалось неясным то, на что можно будет потратить миллион за третьего.

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