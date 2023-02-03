«Это плод жизни»: садовод из Приморья забил тревогу из-за погибающих растений

По словам собеседника, растение на территории учреждения гибнет больше 10 лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Порой, когда люди не могут решить какой-то вопрос самостоятельно, они обращаются к журналистам, чтобы те помогли осветить проблему. Кто-то рассказывает о коммунальных авариях, недобросовестных чиновниках, а другие – беспокоятся о природе. В редакцию «Комсомольской правды» пришла необычная телеграмма: корреспондентов попросили разобраться с погибающим виноградом. Клич о помощи бросил наш старый знакомый садовод Сергей Петросян, а мы попытались разобраться, действительно ли все так плачевно, как он рассказал.

РАСТЕНИЕ ЖИЗНИ

По словам нашего собеседника, 1000 сортов винограда на площади в 100 гектаров умирают в филиале Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) – Дальневосточной опытной станции.

Как поделился Сергей, какое-то время как волонтер он приходил и ухаживал за растениями, обрезал их, косил траву, чтобы они сохраняли здоровое состояние. Но якобы последние 15 лет виноград начал гибнуть из-за многочисленных сорняков, с каждым годом ситуация ухудшалась, а причина тому, как считает Сергей – халатность со стороны руководства.

Чтобы хоть как-то спасти виноград, Сергей посадил часть у себя, в итоге лианы хорошо прижились в саду. Но ситуация в дальневосточном филиале ВИР по-прежнему беспокоит мужчину, оно и не удивительно, ведь выращивание растений и уход за ними интересуют его с малых лет.

– Жалко смотреть на то, что все пропадает, никому ничего не надо. Виноград – растение жизни, с этой ситуацией надо что-то делать, иначе наши дети и внуки нас не простят.

КТО ВИНОВАТ?

От источника, знакомого с ситуацией, мы узнали, что Дальневосточная опытная станция долгое время была заброшена и без денег, из-за чего часть сотрудников уволилась. «Комсомолке» объяснили, что станция не могла повлиять на ситуацию.

– Генетические коллекции здесь были очень богаты, причем это районированные растения, то есть те, что долгие годы собирались и создавались именно для условий Приморья: жимолость, вишня, овощные культуры, актинидии и популярные сады сакуры.

Позже в институте рассказали, что специалисты продолжают работать с разными культурами, сохраняют и изучают их.

Чтобы узнать, в каком же все-таки состоянии находится виноград, корреспондент «Комсомолки» поехал в филиал, пообщался с замдиректора учреждения по общим вопросам Александром Межерицким и ведущим агрономом Никитой Кириленко.

– На станции не существует такого понятия как «виноградник», мы называем это коллекцией. У нас есть лиановые растения, например, дальневосточная актинидия, китайский лимонник и виноград разных сортов, – рассказал журналисту агроном.

Как добавил замдиректора, научные коллекции винограда в отличие от промышленных плантаций размещаются компактно, каждый сорт выращивается в виде трех-четырех растений.

– Информация о плантации винограда в 100 гектаров, которая тут якобы когда-то была, выглядит как чья-то фантазия. У опытной станции всего-то чуть более 150 гектаров, и основную часть площадей занимают полевые однолетние культуры, соя и другие. А коллекциям лиановых всегда хватало чуть более 1% от всей площади.

Конечно, пышных и ярко-зеленых растений здесь сейчас нет, оно и не удивительно в конце концов на дворе зима. И все же сказать, что здесь массово умирает виноград, нельзя, за ним ухаживают, специально укрывают, защищая от лютых приморских морозов.

Растения укрыли сеном, чтобы защитить от холода. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– Сортов винограда немало, за 35 лет их количество почти не изменилось, какие-то не выдержали испытания погодными условиями, но коллекция потом пополнилась новыми, благодаря тому, что мы проводим регулярные экспедиции. Были разные условия, в том числе и маленькое финансирование, текучка кадров, но сейчас станция ожила, к нам пришла молодежь. Мы все поддерживаем, облагораживаем, стараемся сохранить и продолжаем работать в этом направлении, – поделился замдиректора.

ВНУТРИ ЛАБОРАТОРИЙ

Кстати, корреспонденту устроили экскурсию по самому зданию станции. В одном из кабинетов сотрудники занимаются укоренением черенков лиановых культур.

– Часть образцов мы держим в емкостях со специальным раствором, а другие в холодильнике при температуре от 2 до 5 градусов, но большинство из них находятся в хранилище. С этими черенками дальше будут работать в ламинарных боксах – размножать посадочный материал для перезакладки коллекции.

Зеленые почки на черенках актинидии сорта «Робинзон». Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Показали журналисту и те самые боксы, а также колбы с растворами для специальной среды, в которой будут выращивать растения в лабораторных условиях.

– Никогда перед нами не стояла задача создать производственные виноградники на продажу плодов для виноделия. Цель станции – сохранить генетические материалы, чтобы исследовать и дать селекционерам. Они в свою очередь используют их для скрещивания и выведения новых сортов.

Ламинарные боксы. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

УНИКАЛЬНЫЙ ВИНОГРАД

Редакция также получила комментарий от головного учреждения в Санкт-Петербурге. Как рассказала заведующая отделом генетических ресурсов плодовых культур кандидат биологических наук Надежда Тихонова, коллекция Дальневосточной станции включает в себя дикорастущие экотипы винограда амурского и прибрежного, а также культурные сорта различного географического происхождения, но самый уникальный – Vitis amurensis.

– Особые свойства винограда амурского позволяют ему выживать в суровых условиях Приморского края, где часто отсутствует снежный покров, а температуры достигают минус 30 градусов при высокой атмосферной влажности в период вегетации (период года, в котором возможны рост и развитие растений. – Прим. ред.). Также образцы этого сорта устойчивы к различным болезням и служат источником биологически активных веществ, которые имеют сосудоукрепляющий и противоопухолевый эффект.

Надежда Тихонова добавила, что на Дальневосточной станции, как и в других филиалах, живущие по соседству люди норовят выкопать из коллекции саженцы, чтобы посадить у себя в саду, а высокие заборы не всегда помогают.

– Поэтому мы ведем активную работу по дублированию образцов винограда и других многолетних культур в виде черенков в специальном криохранилище в Санкт-Петербурге. Но это решает только часть проблемы. Чтобы ученые могли изучать коллекции и поставлять лучшие экземпляры селекционерам, нужны научные сады, один из крупнейших в России мы сохраняем на Дальневосточной опытной станции. Наконец важная часть исследований – оценить их плоды по урожайности и биохимическому составу.

В институте добавили, что сотрудники станции публикуют научные статьи об изучении генетических ресурсов растений самыми современными методами, в том числе вместе с ДВФУ и другими партнерами.

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