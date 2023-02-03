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3 февраля 2023 7:00

«Это плод жизни»: садовод из Приморья забил тревогу из-за погибающих растений

Представители филиала ВИР рассказали, действительно ли во Владивостоке гибнет виноград
Павел САХАРОВСКИЙ
По словам собеседника, растение на территории учреждения гибнет больше 10 лет.

По словам собеседника, растение на территории учреждения гибнет больше 10 лет.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Порой, когда люди не могут решить какой-то вопрос самостоятельно, они обращаются к журналистам, чтобы те помогли осветить проблему. Кто-то рассказывает о коммунальных авариях, недобросовестных чиновниках, а другие – беспокоятся о природе. В редакцию «Комсомольской правды» пришла необычная телеграмма: корреспондентов попросили разобраться с погибающим виноградом. Клич о помощи бросил наш старый знакомый садовод Сергей Петросян, а мы попытались разобраться, действительно ли все так плачевно, как он рассказал.

РАСТЕНИЕ ЖИЗНИ

По словам нашего собеседника, 1000 сортов винограда на площади в 100 гектаров умирают в филиале Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) – Дальневосточной опытной станции.

Как поделился Сергей, какое-то время как волонтер он приходил и ухаживал за растениями, обрезал их, косил траву, чтобы они сохраняли здоровое состояние. Но якобы последние 15 лет виноград начал гибнуть из-за многочисленных сорняков, с каждым годом ситуация ухудшалась, а причина тому, как считает Сергей – халатность со стороны руководства.

Чтобы хоть как-то спасти виноград, Сергей посадил часть у себя, в итоге лианы хорошо прижились в саду. Но ситуация в дальневосточном филиале ВИР по-прежнему беспокоит мужчину, оно и не удивительно, ведь выращивание растений и уход за ними интересуют его с малых лет.

– Жалко смотреть на то, что все пропадает, никому ничего не надо. Виноград – растение жизни, с этой ситуацией надо что-то делать, иначе наши дети и внуки нас не простят.

КТО ВИНОВАТ?

От источника, знакомого с ситуацией, мы узнали, что Дальневосточная опытная станция долгое время была заброшена и без денег, из-за чего часть сотрудников уволилась. «Комсомолке» объяснили, что станция не могла повлиять на ситуацию.

– Генетические коллекции здесь были очень богаты, причем это районированные растения, то есть те, что долгие годы собирались и создавались именно для условий Приморья: жимолость, вишня, овощные культуры, актинидии и популярные сады сакуры.

Позже в институте рассказали, что специалисты продолжают работать с разными культурами, сохраняют и изучают их.

Чтобы узнать, в каком же все-таки состоянии находится виноград, корреспондент «Комсомолки» поехал в филиал, пообщался с замдиректора учреждения по общим вопросам Александром Межерицким и ведущим агрономом Никитой Кириленко.

– На станции не существует такого понятия как «виноградник», мы называем это коллекцией. У нас есть лиановые растения, например, дальневосточная актинидия, китайский лимонник и виноград разных сортов, – рассказал журналисту агроном.

Как добавил замдиректора, научные коллекции винограда в отличие от промышленных плантаций размещаются компактно, каждый сорт выращивается в виде трех-четырех растений.

– Информация о плантации винограда в 100 гектаров, которая тут якобы когда-то была, выглядит как чья-то фантазия. У опытной станции всего-то чуть более 150 гектаров, и основную часть площадей занимают полевые однолетние культуры, соя и другие. А коллекциям лиановых всегда хватало чуть более 1% от всей площади.

Конечно, пышных и ярко-зеленых растений здесь сейчас нет, оно и не удивительно в конце концов на дворе зима. И все же сказать, что здесь массово умирает виноград, нельзя, за ним ухаживают, специально укрывают, защищая от лютых приморских морозов.

Растения укрыли сеном, чтобы защитить от холода.

Растения укрыли сеном, чтобы защитить от холода.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– Сортов винограда немало, за 35 лет их количество почти не изменилось, какие-то не выдержали испытания погодными условиями, но коллекция потом пополнилась новыми, благодаря тому, что мы проводим регулярные экспедиции. Были разные условия, в том числе и маленькое финансирование, текучка кадров, но сейчас станция ожила, к нам пришла молодежь. Мы все поддерживаем, облагораживаем, стараемся сохранить и продолжаем работать в этом направлении, – поделился замдиректора.

ВНУТРИ ЛАБОРАТОРИЙ

Кстати, корреспонденту устроили экскурсию по самому зданию станции. В одном из кабинетов сотрудники занимаются укоренением черенков лиановых культур.

– Часть образцов мы держим в емкостях со специальным раствором, а другие в холодильнике при температуре от 2 до 5 градусов, но большинство из них находятся в хранилище. С этими черенками дальше будут работать в ламинарных боксах – размножать посадочный материал для перезакладки коллекции.

Зеленые почки на черенках актинидии сорта «Робинзон».

Зеленые почки на черенках актинидии сорта «Робинзон».

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Показали журналисту и те самые боксы, а также колбы с растворами для специальной среды, в которой будут выращивать растения в лабораторных условиях.

– Никогда перед нами не стояла задача создать производственные виноградники на продажу плодов для виноделия. Цель станции – сохранить генетические материалы, чтобы исследовать и дать селекционерам. Они в свою очередь используют их для скрещивания и выведения новых сортов.

Ламинарные боксы.

Ламинарные боксы.

Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

УНИКАЛЬНЫЙ ВИНОГРАД

Редакция также получила комментарий от головного учреждения в Санкт-Петербурге. Как рассказала заведующая отделом генетических ресурсов плодовых культур кандидат биологических наук Надежда Тихонова, коллекция Дальневосточной станции включает в себя дикорастущие экотипы винограда амурского и прибрежного, а также культурные сорта различного географического происхождения, но самый уникальный – Vitis amurensis.

– Особые свойства винограда амурского позволяют ему выживать в суровых условиях Приморского края, где часто отсутствует снежный покров, а температуры достигают минус 30 градусов при высокой атмосферной влажности в период вегетации (период года, в котором возможны рост и развитие растений. – Прим. ред.). Также образцы этого сорта устойчивы к различным болезням и служат источником биологически активных веществ, которые имеют сосудоукрепляющий и противоопухолевый эффект.

Надежда Тихонова добавила, что на Дальневосточной станции, как и в других филиалах, живущие по соседству люди норовят выкопать из коллекции саженцы, чтобы посадить у себя в саду, а высокие заборы не всегда помогают.

– Поэтому мы ведем активную работу по дублированию образцов винограда и других многолетних культур в виде черенков в специальном криохранилище в Санкт-Петербурге. Но это решает только часть проблемы. Чтобы ученые могли изучать коллекции и поставлять лучшие экземпляры селекционерам, нужны научные сады, один из крупнейших в России мы сохраняем на Дальневосточной опытной станции. Наконец важная часть исследований – оценить их плоды по урожайности и биохимическому составу.

В институте добавили, что сотрудники станции публикуют научные статьи об изучении генетических ресурсов растений самыми современными методами, в том числе вместе с ДВФУ и другими партнерами.

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