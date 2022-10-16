Танкист с позывным «Луч» не дожидался повестки. Фото: Минобороны РФ

Танкист-доброволец с позывным «Луч» из состава морской пехоты Тихоокеанского флота обратился к мобилизованным жителям России и призвал не бояться. Военнослужащий заявил, что наши войска более умелые. Герой видео Минобороны РФ посоветовал, как родным отнестись к отправке мужчин в зону боевых действий.

– Нельзя недооценивать противника. Но я считаю, что наши подразделения более умелые. ВСУ получает больше урона, чем мы. Были случаи, когда противник сдавался в плен, так как их силы морально и физически истощены, – рассказал танкист.

Он отметил, что мобилизованным не стоит бояться, ведь ничего страшного нет:

– Чтобы родные их не отговаривали, а поддерживали, придавали силы духа. Ничего страшного, победа за нами.

В Минобороны РФ отметили, матрос танковой роты 155 бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Луч» пришел в ряды подразделения добровольцем, не дожидаясь повестки из военкомата. Для родных, отметил танкист, это гордость. Семья и друзья военнослужащего поддерживают бойца.

Напомним, Тихоокеанский флот – самый молодой в России (учрежден в 1935 году). Главная база расположена во Владивостоке под ведомством Восточного военного округа. Основные военные силы размещены в приморских портах, Советской Гавани (Хабаровский край), Вилючинске (Камчатский край).

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, как мобилизованные ведут подготовку на полигонах ТОФ.

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