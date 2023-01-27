Звезда популярного реалити-шоу «Дом-2» засветился в Приморье

Экс-звезда шоу «Дом-2» с супругой в музее в Кавалерово. Фото: страничка Глеба Жемчугова в социальных сетях.

Знаменитый на всю страну уроженец Приморья вернулся домой. Погостить или насовсем? Пока известно только то, что здесь Глеб Жемчугов, более известный как Глеб «Клубничка», лечит зубы, ходит в музей и даже умудрился снять клип на свой знаменитый трек. Чем занимается экс-участник нашумевшего шоу «Дом-2» – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

О своих перемещениях с другой части России, где сейчас и проживает Глеб Жемчугов, он рассказал в социальных сетях, а уже чуть позже фото «Клубнички» с женой появились и на страницах дальнегорского Telegram-канала. Там семейная пара посещала музей.

Глеб с женой в музее в Дальнегорске. Фото: @report_dalnegorsk.

Супруги успели побывать и на малой родине бывшего участника скандального шоу – в Кавалерово. Там они, кстати, тоже ходили в музей. Сам Глеб говорит, что «возраст такой наступил, когда все очень интересно стало».

– Я просто начал допускать в свою жизнь разную полезную информацию и начал задумываться о ней… Каждый день для новых побед и учений, дерзай! Любовь к информации в любом возрасте творит чудеса в жизни, – делится на своей странице в соцсетях «Клубничка».

Экс-звезда шоу «Дом-2» с супругой в музее в Кавалерово. Фото: страничка Глеба Жемчугова в социальных сетях.

Но, как оказалось, Глеб Жемчугов приехал в Приморье не только для саморазвития. Одной из целью, на удивление, стало лечение зубов. Как говорит звездный приморец, в Крыму ему никто не помог.

– Только в Кавалерово решили вопрос, хотя другие врачи уверяли, что это невозможно.

Уже 10 лет Глеб ходит к одному и тому же врачу в Кавалерово. Фото: страничка Глеба Жемчугова в социальных сетях.

Как оказалось, в поездке Глеб и его супруга успели даже сняли клип на знаменитую песню артиста «Мечты – это подарок бога». В комментариях сразу же появились фанаты.

– Одна из лучших песен, что я слышала. Глеб – талант от Бога.

– Очень красивая песня.

– Мурашки по телу!

Как ранее сообщала «Комсомолка», еще в 2019 году Глеб Жемчугов переехал в Крым. Тогда в эфире радио один из самых ярких участников «Дом-2» даже рассказал, как ему достался псевдоним «Клубничка».

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