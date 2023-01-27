Как именно можно будет расплачиваться цифровым рублем, пока не совсем ясно. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Новая форма денег, известная как цифровой рубль, появится в Приморье. В некоторых регионах страны такой вариант обращения средств уже есть. Как заявила руководитель Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Карлаш, запуск пилотного проекта в регионе запланирован на 1 апреля 2023 года. Об этом журналисты «Комсомольской правды – Владивосток» узнали на встрече с представителями Центробанка.

– Вопросы, связанные с развитием финансовых технологий, интересны. Цифровой рубль уже разработан. В октябре участникам форума Финополис в Москве дали возможность рассчитаться таким способом. Я тоже попробовала, и это очень удобно и просто, это хороший новый инструмент. С 1 апреля в Приморье стартует пилотный проект, Банк России будет курировать использование цифрового рубля уже с реальными клиентами и счетами. Дальневосточное главное управление тоже будет участвовать в проекте. Уверена, что у цифрового рубля – третьей формы денег – большие возможности, потому что это один из способов решения проблемы финансовой доступности. Цифрорубль позволяет решить много проблем, в том числе связанных и с отсутствием интернета, – заявила Ирина Карлаш.

Ирина Карлаш. Фото: Милана СОКОЛ

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ?

Важно понимать, что цифровой рубль – это не самостоятельная валюта, его не нужно обменивать по какому-либо курсу. Один цифровой рубль равен номиналу бумажного или того, что есть на банковской карточке. Цифрорубль – просто новая форма российских средств. Его эмитентом (тем, кто выпускает) остается Центробанк, только вместо печатного станка на монетном дворе будет виртуальный код.

Предполагается, что новая форма денег будет храниться на счете электронного кошелька. Банк России отмечает, что конвертировать из одного вида в другой крипторубль должно быть также просто, как снять купюры через банкомат.

Пока нововведение оставляет множество вопросов, например, как будет выглядеть цифровой кошелек, как конкретно будет проходить оплата, нужна ли технология NFC (с ее помощью мы расплачиваемся в магазинах с телефона).

Отметим, что документы по данной инициативе внесли в Госдуму РФ в конце 2022 года.

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