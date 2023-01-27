Приморье помнит: студенты поддержали всероссийскую акцию и приготовили «блокадный» хлеб

Хлеб нарезан на бруски весом 125 граммов. Фото: ЦУР Приморья.

Памятные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошли 27 января в Приморье. Жители края вспомнили о мужестве ленинградцев, а студенты Дальнегорского индустриально-технологического колледжа поддержали всероссийскую акцию и приготовили «блокадный» хлеб. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Готовили выпечку студенты из ржано-пшеничной муки, солода, дрожжей и отрубей. Именно эти продукты были ключевыми в составе «блокадного» хлеба. Единственное различие – это использование пищевой целлюлозы, хвои и выбойки мешков в «старой» рецептуре.

– Хлеб помогал людям выживать. Продуктов тогда совсем не было, поэтому люди могли выпекать только хлеб. В него добавлялись даже не совсем съедобные ингредиенты. Именно поэтому хлеб был незаменим в то время, — сказала студентка колледжа Елена Валерьева.

Во времена блокады Ленинграда хлеб нарезали на бруски весов в 125 граммов, которые выдавались строго по талонам. Студенты и преподаватели дальнегорского колледжа присоединились к акции и получили свою «пайку на день» по таким же талонам.

– Каждый может присоединиться к акции. Попробовать этот кусочек, окунуться в ту трагедию, вспомнить те времена. Пока мы живем, пока мы помним — жива и память о том времени, — прокоментировала замдиректора по социальной и воспитательной работе Дальнегорского индустриально-технологического колледжа Ольга Ильина.

Следует отметить, что длилась блокада Ленинграда 872 дня. На протяжении всего этого времени люди жили в нечеловеческих условиях, но продолжали работать, учиться и оборонять город.

Студенты присоединились к акции и испекли хлеб. Фото: ЦУР Приморья.

Вспомнила памятную дату также председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная:

– Друзья, сегодня День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! В наши дни мы чтим простых людей, которые сплотились единым фронтом против фашизма и не пропустили их в родной город! 872 дня были пережиты в тяжелейших условиях холода, голода, окружения и только 125 грамм брусочка черного хлеба помогли выжить людям, так как немцы разбомбили Бадаевские склады с зерном. Эта хлебная порция стала символом ленинградцев. Приморье помнит! Приморье гордится таким народом, — написала она на своей странице ВКонтакте.

Помимо акции «Блокадный хлеб», по всему Приморью проходят торжественные возложения цветов, часы памяти и книжные выставки, исторические лекции с презентациями и кинопоказы, в школах состоятся тематические часы.

Напомним, «Комсомолка» писала, что цикл мемориальных и образовательных мероприятий, посвященный памяти жертвам Холокоста и Дню полного освобождения Ленинграда, пройдет во всех муниципалитетах Приморья 27 января. Памятные даты объединят жителей и гостей края, неравнодушных к истории своей страны.

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