Мероприятия, посвященные памяти жертвам Холокоста, пройдут в Приморье

Мероприятия объединят приморцев, неравнодушных к истории страны. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Неделя памяти жертв Холокоста» проходит в Приморье. В рамках нее состоится цикл образовательных и мемориальных мероприятий, который объединит людей, неравнодушных к истории своей страны, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Международный день памяти Холокоста отмечается 27 января, но цикл мероприятий, посвященных этой дате, проходит во всей стране с 16 по 31 января. В краевом департаменте внутренней политики рассказали, что во всех муниципалитетах Приморья состоятся уроки мужества, кинопоказы, выставки и многое другое.

Книжную выставку «Боль и пепел Холокоста» и памятные часы «И помнить страшно, и забыть нельзя» состоятся в Приморской краевой детской библиотеке. Специальная выставка «Горькая память Холокоста» и беседы-реквиемы «Книги помнят» организованы для слепых.

Жители и гости Арсеньева смогут посетить исторический час «Холокост – память поколений». В школах города пройдут выставка «Холокот – трагедия народа» и классные часы, на которых детям покажут картины, написанные заключенными в эти годы. Юные патриоты также посетят виртуальный литературный журнал «Давайте помолчим... День Холокоста».

В библиотеке №5 Артема тоже организованы уроки мужества. Местных жителей приглашают посмотреть памятную выставку «Несломленный, непобежденный» и видеофрагменты из документального фильма Сакурова «Читаем «Блокадную книгу»».

Большое количество мероприятий состоится в Большом Камне. Ими будут выставка «Холокост. Память поколений», акция «Помни – не забудь!», онлайн-акция памяти «О праве и бесправии расскажет Холокост», тематический видео-обзор «Холокост – преступление против народа!», урок мужества «День памяти Холокоста» и беседа-лекция для учащихся старших классов «День Памяти».

Книжные выставки и часы памяти уже стартовали во Владивостоке, а в Дальнегорске – исторический час «Операция «Искра», урок памяти «О том, что дорого и свято», книжная выставка «900 дней во имя жизни».

Для жителей Дальнереченска подготовлены показы документальных фильмов, познавательные детские программы, видео-презентации и памятные часы.

Следует отметить, что многие мероприятия посвящены также Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который также ежегодно отмечается 27 января.

В Находскинском ГО установлены информационные стенды, уроки мужества и книжные выставки, а в Октябрьском округе подготовлены театральные тематические представления.

Заместитель директора департамента внутренней политики края Ольга Ивченко добавила, что Анучинский, Ольгинский, Тернейский округа, Хороль, Партизанский район, Большой Камень, Лесозаводск, Дальнегорск, Арсеньев, Фокино традиционно проводят акцию «Блокадный хлеб».

ПО ТЕМЕ:

22 июня – День памяти и скорби. Вспоминаем, как Владивосток сопротивлялся фашистским захватчикам

Как самый вооруженный порт в СССР выполнял программу Ленд-лиза во время Великой Отечественной войны и кто этому мешал (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.