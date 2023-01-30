«Лекарь-пекарь» или история жительницы Приморья, которая в один день стала местной знаменитостью

Татьяна Баскова на шоу «Кондитер». Фото: скриншот из видео.

Татьяна Баскова из Уссурийска стала настоящей звездой телеэкранов. Фельдшер на станции скорой медицинской помощи и мама двоих детей приняла участие в третьем выпуске седьмого сезона шоу «Кондитер» (16+) на телеканале «Пятница». «Лекарь-пекарь» – именно так называет себя девушка, которая прославилась на всю Россию. Корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» удалось пообщаться с Татьяной и узнать всю правду об известной телепередаче. Действительно ли звездный ведущий Ренат Агзамов такой суровый и сердитый? Подробности в материале.

Вот такие торты готовит жительница из Уссурийска. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ПУТЬ К СЛАВЕ

Все началось в далеком 2019 году, когда на свет появилась долгожданная дочь. Именно тогда жительница Уссурийска временно оставила любимую работу и ушла в отпуск по уходу за малышкой. Кстати, в семье есть еще один ребенок, мальчику сейчас восемь лет.

– Много свободного времени стало. С утра приготовила первое и второе, убралась, и вот полдня свободно. Думаю, куда потратить? И тогда я решила печь. Ну как я, муж предложил. Говорит, вкусно готовишь, а не попробовать ли тебе печь тортики? Я сначала отказалась даже. А вы представьте, сколько всего нужно: упаковки, ингредиенты, холодильники. У меня их сейчас, кстати, вместе с основным домашним, еще три в квартире стоят, – пошутила Татьяна.

Долгий и тернистый путь к славе начался 4 ноября, рассказывает героиня. Именно в тот день будущий кондитер испекла свой первый торт. Спустя две недели Татьяна, можно сказать, «вышла в люди» и начала продавать свою выпечку. Поддержали ее начинания и коллеги, которые сразу же сказали, что станут первыми покупателями сладостей.

В ассортименте на тот момент были «Наполеон» по рецепту бабушки, домашняя «Черепаха» и «Красный бархат». Технологию приготовления последнего, кстати, Таня со временем придумала полностью свою.

– Кондитеркой до этого вообще не занималась, единственное, что маме в детстве помогала делать торты. Но даже тогда они мне были неинтересны. Я больше по готовке. Всегда пытаюсь делать и подавать как в ресторане. У меня есть свои блюда авторские: теплый салат с крабом, теплый салат с кедровыми орешками и «лисичками» под голубым соусом. Готовить однообразную еду как-то приелось. Дома даже уже не едят такие обычные салаты как оливье и селедка «под шубой», потому что не нужно ждать Нового года, чтобы я их приготовила.

Татьяна может похвастаться не только тортами, но и невероятно красотой и притягательностью. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«КОНДИТЕР»

Попыток попасть в шоу на телеканале «Пятница» было много, ожидание утомляло, да и с каждым разом надежд становилось все меньше. В приоритете, кстати, были такие телепередачи как «Битва шефов» (16+), «Молодые ножи» (16+), но ни на одну из них Таню пока не позвали. В один прекрасный день сентября 2022 года удача все же улыбнулась «не признанному» пока еще повару – девушку пригласили в шоу. Тогда, как вспоминает участница, земля будто ушла из-под ног, и закрутилось, завертелось.

– Вообще у меня никогда не было идеи подавать заявку на участие в шоу «Кондитер». Мне не нравился сам Ренат Агзамов, он казался вот такой грубой, злой, испытывает участников и говорит им гадости, кричал. Мне больше Ивлев нравится! Но, как оказалось, Ренат не такой, как на экране. Мнение, конечно, изменилось. Он такой классный, веселый, прикольный! Ощущение, что мы с ним давние знакомые. Мне было очень важно услышать от Агзамова, что мой торт вкусный, и я иду в правильном направлении.

Всю дорогу, а это перелет в Москву, и даже проживание в гостинице, участнице полностью оплатил телеканал. Татьяна, кстати, поделилась, что до этого ни разу в жизни не летала на самолете, и ей, конечно же, было страшно. В качестве группы поддержки жительница Уссурийска взяла свою младшую сестру.

Как известно, чтобы пройти отборочный тур, нужно представить на суд жюри из трех человек свой шедевр. Торт для передачи Татьяна собирала уже в Москве, на кухне у подруги. Без нее, признается кондитер, ничего бы не получилось. А вот коржи прилетели в столицу прямиком из Приморского края.

– Мы учились вместе, онлайн-курсы проходили. И так получилось, что мы сдружились. Я ей рассказала, что меня в шоу позвали, написала, что лечу в Москву. Она предложила свою помощь, и потом мы на кухне у нее собирали мой торт. В гостинице то условий не было соответствующих, это же надо было где-то все делать. Мне повезло, конечно, что у меня есть такие друзья. Я не знаю, как бы справилась без подруги. А некоторые участники, кстати, даже отдельное место в самолете покупали, чтобы торт привезти из дома.

Татьяна Баскова с Ренатом Агзамовым и другими участницами выпуска. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В тот день мир увидел произведение Татьяны Басковой из Уссурийска – согласно заявленной тематики девушка представила судьям торт, выполненный в турецком стиле: большой шоколадный ящик с настоящими орехами и инжиром. Конечно, шедевр не оставил никого равнодушными, и девушка прошла в финал.

Дальше – больше. Собраться и сконцентрироваться, как вспоминает Таня, было сложно. Присутствовало волнение, ведь предстояло повторить торт мэтра кондитерского мира Рената Агзамова – турку, из которой в кружку лилось кофе. И если главный кондитер страны создавал изделие со своей командой, то участникам, естественно, пришлось отдуваться в одиночку – каждый сам за себя.

Что касается «коллег по цеху» (или все же конкурентов?), Татьяна говорит, что, как ни странно, участники шоу даже умудрялись помогать друг другу. Но не обошлось и без казусов: бывало, что прямо из-под носа кондитеры «уводили» приборы и технику, которые для себя бережно отложили в сторонку соперники. Но в целом, вспоминает Татьяна, даже несмотря на конкуренцию, без взаимопомощи не обошлось.

Один из шедевров Татьяны. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ

В финал уроженка Приморья вышла, а вот победу одержать так и не удалось. Вернулась Татьяна домой с усталостью и чуть ли не с порога заявила: «Больше никогда в жизни участвовать в подобном не буду». Через пару дней воспоминания о поездке в Москву на шоу взяли верх, и тогда Таня поняла, что ей хочется еще.

– Не хватает этих эмоций, этого адреналина. Конечно, я не выложилась там не на все 100. Торопилась, чтобы уже хоть что-то вынести на суд жюри. Но Агзамов все равно назвал мой торт «поганышем», и на последних минутах мне пришлось переделывать бисквит. В 20 лет я бы на такое не решилась. Вот у нас был мальчик, ему 16 лет, и я считаю, что он герой – в таком возрасте заявить о себе и не побояться! В 30 лет я подумала, что я теряю? По сути – ничего. Нужно идти туда, где страшно. Там, где страшно, ждет успех. Нужно пробовать себя и свои силы, – сказала Татьяна.

Сейчас она и другие участники шоу продолжают общаться, переписываться в мессенджерах, делятся фотографиями из повседневной жизни, своими «кондитерскими фишками». Поговорив с девушкой лично, становится ясно, что самое главное – верить в себя и не останавливаться на достигнутом. Судя по всему, жительница Приморья еще не раз станет героиней наших материалов, но на этот раз мы ждем ее только в роли победителя!

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