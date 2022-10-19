Что делать, если купил «японку», но забрать ее самому не получается? Фото: Сергей БАЛАНОВ

С 1 ноября забрать авто из Японии на таможне получится только лично, если у покупателя нет прописки в ДФО. Новые изменения недавно анонсировало Министерство финансов России. У таможенных постов Приморья теперь изменится компетенция, – отмечают в ведомстве. Ситуация возникала и ранее, в 1990-е, нужно было самостоятельно приходить. И вот вновь появляется, но уже официально, сообщение о том, что автомобиль необходимо забирать лично, если ты не проживаешь на территории Дальнего Востока. У приморцев, магаданцев, допустим, или сахалинцев трудностей не возникнет, но основная часть покупателей японского автопрома проживает не здесь и даже не рядом. Что же делать, если заказал «японку», но забрать ее в связи с обновленным законодательством самому не получается – расскажем в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Физики»

– Все это просто, когда человек проживает, скажем, в Приморском крае или в Хабаровске. Но все становится на порядок сложнее, когда он, например, кто-то из Омской области, Новосибирска или Москвы покупает машину. Еще хуже дела обстоят у «дилеров». Как у нас на Зеленке, такие же «дилеры» есть и в других городах. Они покупают сразу по 10-20 машин, ищут паспорта физлиц, приобретают. С «нотариалкой» все просто – прислали по почте, отдали машину в таможню, дальше человек ее на себя перепишет, – отмечает руководитель компании JAPAN EXPERT Артур Медведев.

Эксперт отмечает – раньше можно было купить справку, что человек здесь самостоятельно находился. Теперь, скорее всего, услуги на подобные документы (временная прописка, билеты, фотографии, выписки из гостиницы) подорожают или станут вовсе нелегитимными. В противном случае автомобили будут оформляться на иные физические лица, которые непосредственно смогут заявиться в таможню и никуда не пропасть, когда собственность на ТС предстоит подтвердить.

– Я думаю, что жители из других регионов будут приобретать именно эту услугу, «физиков», за какую-то энную сумму денег. Сегодня стоимость такой «помощи» около 12 тысяч рублей, не исключено, что она поднимется в цене на 3 тысячи или на больше. Сейчас пока цифры более-менее адекватны. Возможно, когда появится спрос – появится и предложение.

Суть такой схемы заключается в упрощении покупке автомобиля. Грубо говоря, москвичу не придется мотаться из столицы во Владивосток, проживать здесь, ждать, когда машину растаможат и выдадут ПТС. Вместо москвича таможню посетит другой человек, которого найдет брокер. Но может же быть так, что физлицо окажется недобропорядочным и просто не отдаст авто, скроется.

– На мой взгляд, брокеры станут защищать свою репутацию, и подобных случаев возникать не будет. Тут брокер уже сам понимает, к кому обращаться, к кому – нет.

«Временная бюрократическая формальность»

Таким термином правки назвал еще один эксперт, управляющий офисом компании СБТ во Владивостоке Валерий Кауров. Он отметил, что новые меры могут осложнить и так довольно непростую ситуацию со скоростью обработки груза в порту Владивостока.

– Если смотреть с осторожным оптимизмом, то эти правила могут отменить через некоторое время, в результате переговоров с крупными участниками ВЭД (внешнеэкономической деятельности). Лично я не вижу в них ни пользы для РФ как государства, ни для клиентов-импортеров. Есть, конечно, определенные схемы обхода этих ограничений, но они несколько осложняют и делают процесс растаможки дороже. Надеюсь, это просто временная бюрократическая формальность, которую уберут. При этом, если мне не изменяет память, эти правила действовали в порту Новороссийск как минимум в районе 13-14 годов (правда для консолидированных контейнеров). И там никто не жаловался. Но там и количество автомобилей было значительно меньше, чем может обработать порт Владивосток.

И другие факторы…

К ним относится лаборатории города, где скопилось много автомобилей. Например, на улице Вострецова, 38, рекой стекаются автомобили, потому что JAL (Japan Autolines) и другие компании отправили туда около 600 машин, чтобы подготовить электронные паспорта ТС. Об этом мы подробнее писали в отдельном материале. Как правило, данная процедура занимает два-три дня, но теперь она длится около 10. То есть уже растаможенные автомобили попросту простаивают, а владельцы передвигаются в автобусах или на такси.

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