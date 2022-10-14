Праворукие снова забуксовали: в Приморье очередной автомобильный коллапс, иномарки ждут неделями

Владельцы получили иномарки, но ездить на них запрещено. Фото: Олег УКЛАДОВ

Более недели жители Владивостока, которые могли бы давно пользоваться автомобилями, томятся в ожидании заветных документов, переплачивая за стоянки. Как минимум 600 «японок» уже прошли экспертизу, но ездить на них владельцы не могут: не получены электронные ПТС из лаборатории на Вострецова, 38. Пропускная способность здешних специалистов – 50 транспортных средств в день.

В обычные дни процедура получения СБКТС и ЭПТС не заняла бы больше трех дней. Однако, если свидетельство о безопасности не занимает много времени, то оформление электронного паспорта, к несчастью, «забуксовало». «КП-Владивосток» опросила экспертов о том, что произошло. К удивлению, версии разнятся; и точных ответов нет.

Около недели назад в лабораториях Владивостока (их примерно 10) прошла модернизация, на время которой функционировали лишь 2-3 точки из всех. Специалисты на Вострецова приняли на себя основной удар. Теперь же все лаборатории открыты, но та же самая точка продолжает держать оборону, практически в одиночку разгружая автомобили.

– Дело в том, что большинство машин, поступивших за последнее время, пришли на судах компании JAL [Japan Autolines]. Их направили на растаможку и получение СКБТС на Вострецова. Получить электронное ПТС могут лишь 50 человек. Очевидно, сроки значительно увеличились. Если раньше в течение 2-3 дней делали, то сейчас это неделя. Машина моей жены, например, растаможена в прошлый четверг, в пятницу прошла испытания, но ПТС еще не получен, – рассказали эксперты из компании-дилера JapanTrek.

«Модернизацию» собеседник редакции связал с нуждой провести аккредитацию в лабораториях. Ответа на вопрос, почему машины не могут «перегнать» к другим проверяющим и разгрузить точку на Вострецова, собеседник не дал. Но, судя по всему, те, кто уже подали документы в эту лабораторию, могут получить ЭПТС лишь там. Эксперт добавил, что такие организации – это коммерческие структуры.

– В конце сентября немного изменился регламент регистрации. Те автомобили, которые растаможили этом периоде, из-за этого проверяются с задержкой. Они сразу подаются по «новым правилам», – рассказали в Priority Auto. Однако не уточнили, какие именно нововведения появились в лабораториях в плане регистрации машин.

В Japan Autolines на звонки журналиста «КП» не ответили. Корреспонденцию в соцсетях тоже проигнорировали.

Напомним, недавно судно, идущее во Владивосток с десятками иномарок, попало в шторм. Машины прилипли друг к другу. К слову, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» также писала о буме японских иномарок: порты дальневосточной столицы оказались забиты машинами. Таможенники отчитались о рекордных показателях.

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