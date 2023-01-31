Полный список маршрутов пока неизвестен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство РФ продолжит субсидирование перелетов по Дальнему Востоку до конца 2025 года. Под программу попали 37 востребованных маршрутов, в частности, из столицы Приморского края в другие города округа, сообщает «КП – Владивосток».

Согласно постановлению, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, на продление программы авиаперевозок выделено не менее 5,9 миллиарда рублей (к слову, ранее эта сумма была существенно выше и составила порядка 12,3 миллиарда рублей). Изменения вносятся в постановление от 13 июля 2021 года №1172, когда впервые было принято решение о снижении стоимости перелетов.

Полный список маршрутов пока неизвестен, но в постановлении от 2021 года перечислены 20 социально значимых направлений. В него вошли следующие перелеты:

Владивосток – Чита, Владивосток – Советская Гавань, Владивосток – Николаевск-на-Амуре, Владивосток – Улан-Удэ, Кавалерово (Приморье) – Хабаровск, Хабаровск – Якутск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск, Анадырь – Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Хабаровск – Анадырь, Красноярск – Комсомольск-на-Амуре, Магадан – Петропавловск-Камчатский, Хабаровск – Зея (с посадкой в Благовещенске), Хабаровск – Тында (с посадкой в Благовещенске), Хабаровск – Якутск, Южно-Сахалинск – Советская Гавань, Южно-Сахалинск – Красноярск, Ноглики – Хабаровск, Оха – Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре – Южно-Сахалинск, Хабаровск – Шахтерск, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.

По словам Мишустина, в прошлом году программой воспользовались больше 350 тысяч жителей ДФО. Стоимость перелета составляет от 1 тысяч до 10,7 тысяч рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута.

– Правительство ещё на три года продлевает программу субсидирования перелётов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока. Авиация для этого макрорегиона – особая тема, о чём и Президент неоднократно говорил, подчёркивая важность связанности дальневосточных субъектов между собой, охвата воздушным сообщением как можно большего числа направлений, городов, районов, – отметил председатель на совещании с вице-премьерами 30 января.

Полеты по социально значимым направлениям осуществляет единая Дальневосточная авиакомпания. Ее создали в 2020 году по поручению президента России на базе регионального авиаперевозчика «Аврора».

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что покупка льготного маршрута осуществляется максимум на полгода вперед. Каждый житель ДФО может купить только четыре билета в год: либо четыре в одном направлении, либо два туда-обратно, либо два в одном направлении и один туда-обратно. Ограничение на получение субсидии распространяются и на льготные категории: молодежь до 23 лет, многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры.

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