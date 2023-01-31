Сегодня на этом участке располагаются полуразрушенные бараки и казармы начала 20 века. ФОТО: Минвосток

Кадетский кампус, который в 2021 года предложила открыть в столице Приморья городская Дума, планируется реализовать с помощью дальневосточной концессии. Новое учреждение может появиться на месте заброшенных корпусов Владивостокской крепости на Русском острове. В нем будут обучаться 1000 школьников с 5 по 11 класс.

Как было известно ранее, для строительства пансиона на базе МГУ им. Невельского рассматривается площадка на острове Русский. Теперь ее место определено более точно – 40 гектаров военного городка 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады Владивостокской крепости. Сегодня на этом участке располагаются полуразрушенные бараки и казармы начала 20 века. Они находятся также в собственности вуза.

Министр посетил будущую площадку. ФОТО: Минвосток

Предполагается, что на этой территории появится центр дополнительного образования, детский технопарк и спортивная инфраструктура. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, потенциальные специалисты, которых будет воспитывать университет, смогут закрыть потребность в специалистах для развития ДФО и Северного морского пути, кроме того:

– Кадетский кампус решил бы не только задачу подготовки дипломированных инженеров, моряков, но и патриотического воспитания нашей молодежи, основанного на морских традициях, изучении морской истории России.

Министр добавил, что до 2035 года объем производства судостроительной промышленности на Дальнем Востоке планируется увеличить в 2,2 раза. Для работы в сфере транспортировки СПГ до 2026 года потребуются тысячи судоводителей, механиков, электромехаников газовозов арктического класса. Дополнительная потребность в кадрах в 2023-2026 годах оценивается в 12,6 тысяч человек.

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