Высота волн у берегов Камчатки в Охотском море достигает 10 метров. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Бедствие потерпел рефрижератор Amber Baltic в Охотском море. Кадры, запечатленные, вероятно, одним из членов экипажа, завораживают. Стихия будто намерена мешает буксировке транспорта, вставшего на якорь. Дежурное спасательное судно ледового класса «Справедливый» прибыло на помощь утром 30 января, на момент написания материала операция продолжается, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в Росморречфлоте.

Судно следовало в Петропавловск-Камчатский. Судя по порталу MarineTraffic, позволяющему следить за морским транспортом в реальном времени, «Амбер Балтик» шел из Пусана (Южная Корея). Примерно на середине пути 29 января случилось ЧП: сгорел главный двигатель. В район акватории, где рефрижератор встал на якорь, отправили Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ.

Буксир «Справедливый» с экипажем прибыл оперативно утром 30 января, однако со шквальным ветром лучше не рисковать. С пятиметровыми волнами два судна остались наедине: «штормуются» носом на волну до улучшения погоды.

– ЛСС «Справедливый» идет со скоростью 5,5 узлов [примерно 10,1 километр в час - прим.ред.]. Буксировка продолжается постепенно. Продвигаются на малой скорости в Петропавловск-Камчатский, – сообщили в пресс-службе Россморечфлота.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в Дальневосточную транспортную прокуратуру и ждет комментария. Напомним, в октябре 2022 года в Охотском море загорелся морозильный траулер. Подробнее – в материале.

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