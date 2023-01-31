За правосудие 67 тысяч россиян: чем закончится скандал с нападением льва на пьяную женщину в приморском зоопарке

Королю зоопарка семь лет. Фото: предоставлено зоопарком «Чудесный».

Любимец публики лев Аристо жил размеренной кошачьей жизнью в зоопарке «Чудесный» под Уссурийском, пока не прославился на всю страну, еще и в неприятной истории. Он вцепился в руку женщине, которая подшофе попыталась пролезть в вольер к животному. Неравнодушные россияне оперативно создали петицию, которая на момент написания материала собрала ни много ни мало 65 тысяч подписей – тот еще резонанс!

Видеоролик с камер наблюдения стремительно облетел социальные сети. На кадрах посетительница решила перелезть через барьер, несмотря на предупреждающую табличку «За ограждение не заходить», что отчетливо видно на записи. И даже крики сотрудников ее не остановили.

Тихий зоопарк получил дозу внимания, к которой явно не был готов. Ведь помимо общественного интереса учреждению было обеспечено и внимание со стороны правоохранительных органов. Региональный Следком завел уголовное делу по подозрению в оказании небезопасных услуг по части 1 статьи 238 УК РФ. Наказанием может стать штраф от 200 тысяч рублей, в худшем случае – ЧП может обернуться и реальным сроком для директора учреждения. Но сотрудники живого уголка надеются на лучшее.

– Несколько лет назад федеральное законодательство обязало все стационарные зоопарки иметь лицензию. Это масса проверок. Чтобы пройти их, необходимо специальное обустройство территории. Вот эти самые ограждения [перед клеткой Аристо. – Прим.ред.] появились неслучайно –это требование закона. Безусловно, теперь мы еще больше мер предпримем, – рассказала в эфире радио «КП» во Владивостоке Александра Алексюк, пресс-секретарь зоопарка.

Что касается пострадавшей, которая, наплевав на безопасность, захотела потискать зверя, - дел в ее отношении не завели. Состояние женщины удовлетворительное, лечение она продолжает амбулаторно, претензий к зоопарку не имеет. К слову, от имени учреждения в пятницу, 27 января, ее посещал представитель зоопарка. Все «пугалки» о потере конечности, заверила пресс-секретарь, являются неправдой. Мотив женщины оказался прост – она резко захотела погладить кошку и поддалась желанию.

А что насчет Аристо? Усыпят льва? Спешим обрадовать: нет. По крайней мере в зоопарке такой сценарий уж точно не рассматривают, да и правоохранительные органы никаких соответствующих заключений не давали. Аристо продолжает пребывать в своем вольере, хорошо ест и много спит.

– Мы после инцидента столкнулись с небывалым количеством гостей, сотни приходили. Любовались животным, делали фотографии. <…> Мы никогда не говорили о том, что льва могут усыпить, хотя неофициальные СМИ действительно об этом писали. С животным все хорошо, мы его никуда отдавать не собираемся.

Аристо полных семь лет. Он родился в неволе в Абаканском зоопарке, откуда большую кошку и выкупили. В этой сфере, пояснила официальный представитель зоопарка, есть свои чаты, где обмениваются информацией о нужде пристроить то или иное животное. Коллеги из Хакасии прислали фотографии льва, а в покупке помогло местное предприятие, в честь которого его и назвали. В конце 2015 года Аристо стал постоянным жителем «Чудесного».

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