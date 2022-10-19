В некоторых районах температура воздуха превысит норму. Фото: Архив КП

Приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в крае в ноябре 2022 года. По информации специалистов, жителям стоит готовиться к большому количеству осадков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ НОРМЫ

В ноябре 2022 года на территории Приморья среднемесячная температура воздуха достигнет -2…-7°С, в южных и на побережье восточных районов столбики термометров покажут от +2°С до -1°С – это на 1-2 градуса выше нормы.

Количество выпавших на территории края осадков превысит среднемноголетние значения, и только на северо-востоке окажется близко к ним.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ТЕПЛО

Теперь вспомним, каким был октябрь 2022 года. По информации метеорологов, он оказался аномально теплым и влажным.

Все декады выдались теплыми. Среднемесячная температура воздуха превышала многолетние значения на 2,5-5 градусов и достигала 0…-4°С на большей территории и +1…+4°С на побережье края.

По ночам столбики термометров колебались от +1…+8°С до -4…-11°С. В последние десять дней ноября в центральных и в некоторых западных и восточных районах холодало до -13…-18°С, на севере температура воздуха могла опускаться до -22°С. Днем воздух прогревался до +9…+14°С. Самым теплым числом стало 6 ноября, когда в южной половине температура воздуха поднялась до +15…+19°С. В дальнейшем она варьировалась от +1…+6°С до -4…-9°С.

Во Владивостоке 29 ноября специалисты зафиксировали температурный максимум в +7,3°С, предыдущий рекорд в +6,6°С этого же числа установили больше 70 лет назад, в 1949 году.

ПОЗДНЕЕ ЗАМЕРЗАНИЕ РЕК

За ноябрь 2021 года выпало 60-111 миллиметров осадков, в некоторых районах 36-50 миллиметров. Первые и последние десять дней месяца оказались влажными, а вот вторая – сухой, специалисты зафиксировали всего 1-9 миллиметров осадков.

В континентальной части Приморья ветер усиливался до 15-22 метров в секунду, на побережье – до 20-25 метров в секунду, в районе мысов – до 30 метров в секунду.

В конце второй декады реки в крае начали интенсивно замерзать на 8-14 дней позже среднемноголетних сроков. Плавучий лед устойчиво появлялся в период 23-26 ноября, на севере – 16-20 ноября. В третьей декаде вода поднялась на 0,7-1 метра, но из берегов не выходила.

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