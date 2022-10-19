Все, что нужно знать о детских пособиях и выплатах в Приморье в 2022 году

На конференции выступили несколько спикеров. Фото: Вадим ПОПОВ

Во вторник, 18 октября, во Владивостоке состоялся круглый стол, посвященный финансовой поддержке материнства, а также пособиям. Кроме этого, специалисты подробно рассказали об электронных сервисах ФСС, связанных с пособиями и их получением.

Темы предстоящей конференции. Фото: Вадим ПОПОВ

Не секрет, что демографическая проблема, остро стоящая во всем мире, крайне актуальна и для нашей страны. В частности, это касается и Приморского края. С 1 января 2006 года ФСС РФ участвует в реализации проекта «Здоровье» в подразделе «Родовый сертификат». Именно с разговора о них началась конференция. Спикеры напомнили, что с 1 июля 2021 года родовые сертификаты предоставляются в электронном виде. Для чего вообще нужны эти сертификаты? Все просто: чтобы в период беременности, во время и после родов женщина смогла получить качественную медпомощь. Именно по этим сертификатам медицинские организации получают выплаты от Фонда социального страхования.

КАК ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ

–Сегодня электронный родовый сертификат у нас состоит из шести частей. Отличие его в том, что женщине оформляется данный сертификат не в 30 недель беременности, как было ранее. Сведения начинают заноситься при первом посещении женщиной консультации. Туда входит информация о медицинской организации, сведения о получателе услуг, ФИО женщины, СНИЛС. Далее будущей роженице присваивается определенный номер сертификата. При дальнейшем посещении в период беременности туда заносятся все сведения на момент обращения женщины в медицинскую организацию: акушерский статус, сведения о многоплодной беременности, предполагаемая дата родов, сведения, необходимые для медицинской организации, сведения об оказании правовой, психологической и медико-социальной помощи. И только после этого в 30 недель (в 28 при многоплодной беременности), как мы привыкли, появляется сам сертификат, – рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-ПРО ФСС РФ Юлия Курбацкая.

Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-ПРО ФСС РФ Юлия Курбацкая Фото: Вадим ПОПОВ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ

В 2022 году сумма сертификата составляет 12 тысяч рублей. Из них: женская консультация получает 3000 рублей за медицинскую помощь и 1000 рублей за другие услуги, не относящиеся к здоровью напрямую. Речь идет о психологических и правовых консультациях и прочем. Это, по словам Юлии Курбацкой, нововведение.

Непосредственно сам роддом, где малыш появился на свет, получает 6000 рублей за родоразрешение и стационарное наблюдение.

И, наконец, детская поликлиника, которая получает 2000 рублей: по тысяче за каждые полгода наблюдения ребенка.

– Также хочется напомнить, так как до сих пор возникают недопонимания, что женщина не может обменять сертификат на деньги. Это не финансовая помощь матерям, а средство стимулирования медицинских учреждений в условиях конкуренции, – уточнила Юлия Курбацкая.

В Приморском крае на оказание медицинскими организациями женщинам в период беременности и родов услуг в 2021 году Фонд социального страхования направил 143 983 000, за 9 месяцев текущего года – 101 874 000 рублей, за тот же период прошлого года – 106 969 000 рублей.

Предоставлено Фондом социального страхования РФ по Приморью.

– Хочется отметить, что оплате подлежат не все талоны родовых сертификатов. В случае оказания услуг медицинской организацией на платной основе и в случае смерти матери или ребенка родовые сертификаты оплате не подлежат. Мы в свою очередь это проверяем и контролируем. ФСС также постоянно мониторит обстановку и благодаря этому можно проследить, каким лечебным учреждениям женщины отдают предпочтения чаще всего. На сегодняшний день у нас лидирует ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр», КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3» и Приморская краевая клиническая больница №1 – сюда женщины чаще всего обращаются за оказанием квалифицированной помощи. Все вышеперечисленное благотворно повлияло на решение сохранить беременность или родить второго, третьего детей.

Предоставлено Фондом социального страхования РФ по Приморью.

– Программа «Родовый сертификат» с 2006 года претерпела много изменений. В конечном итоге пришли к тому, что сумма сертификата остановилась на трех тысячах для амбулаторной службы и шесть тысяч для стационаров – учреждения для родовспоможения. Эти деньги существенны для нас: мы их тратим на материальное стимулирование наших сотрудников, приобретение медикаментов на амбулаторном этапе, а также на покупку инвентаря, расходных материалов. Действительно, с 2021 года сертификат стал электронным, и это очень удобно, – рассказала главный врач Краевого государственного бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная.

Главный врач Краевого государственного бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная. Фото: Вадим ПОПОВ

Заместитель главного врача Приморский краевой перинатальный Центр Дмитрий Пилипушка считает, что программа «Родовый сертификат» – это одна из самых удачных госпрограмм, которые стимулируют женщин на деторождение и лечебные учреждения на предоставление качественной медицинской помощи с учетом неблагоприятной демографический ситуации в стране.

– Это палочка-выручалочка для лечебных учреждений в плане приобретения оборудования, стимулирования сотрудников и хороший инструмент конкуренции. Каждое учреждение благодаря получению этих денег заинтересовано в наращивании количества пациентов, ограничивают это количество только приказы по маршрутизации – у каждой беременной свои факторы риска, которые прописаны.

Заместитель главного врача Приморский краевой перинатальный Центр Дмитрий Пилипушка. Фото: Вадим ПОПОВ

ПОСОБИЯ

Далее разговор пошел о тех выплатах, которые начисляются непосредственно роженицам и тем, кто будет ухаживать за ребенком. Как оказалось, эту функцию может выполнять не только мама, но и другие родственники. Но есть определенные условия.

Предоставлено Фондом социального страхования РФ по Приморью.

Начнем с того, что видов пособий несколько. В данном случае речь идет о пособие по беременности и родам, единовременной выплате при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и пособие по временной нетрудоспособности. Основы их назначения и выплаты установлены Федеральным законом от 29 декабря 2006 года «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и от 19 мая 1995 года «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей».

Консультант отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-ПРО ФСС РФ Ирина Абрамова. Фото: Вадим ПОПОВ

Получают пособия либо граждане России, либо те, кто постоянно или временно проживает на территории РФ. В их число входят иностранные граждане и даже лица без гражданства. Временно пребывающие на территории Российской Федерации граждане иностранных государств имеют право на получение только пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов работодателями за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай.

– Пособий по материнству на сегодняшний день немного. Остались те же, что и были десять лет назад, за исключением одного – единовременное пособие при ранней постановке на учет по беременности. Оно небольшое и раньше выплачивалось однократно. Сейчас его получают как работающие, так и не работающие граждане ежемесячно, но только те, кто материально нуждается в дополнительных выплатах, – отметила консультант отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-ПРО ФСС РФ Ирина Абрамова.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ

Предоставлено Фондом социального страхования РФ по Приморью.

– Если женщина уходит в отпуск по беременности с начала года, то весь предыдущий год входит в расчетный период, – уточнила руководитель группы по связям с общественностью ГУ-ПРО ФСС РФ Ольга Булах.

Нередки случаи, когда женщина, не проработав минимальный срок – шесть месяцев, уходит в отпуск по беременности. В этой ситуации размер заработной платы не будет играть никакой роли, а считаться пособие будет по МРОТ.

Руководитель группы по связям с общественностью ГУ-ПРО ФСС РФ Ольга Булах Фото: Вадим ПОПОВ

Есть и те пособия, которые от заработка не зависят. Речь идет о единовременных выплатах работающим гражданам при рождении ребенка – 24 567, 32 рубля. Ее выплачивают на основе справки, которую выдает ЗАГС. Еще один обязательный документ – справка о том, что второй родитель такого пособия не получал.

Еще один момент – самозанятые граждане также могут получать все виды пособия, но только в том случае, если добровольно застрахуются через ФСС. Сделать это нужно заблаговременно, чтобы, когда настанет «момент Х» не пришлось в довесок к навалившимся хлопотам думать еще и о том, выплатят ли деньги роженице и тому, кто будет осуществлять уход за малышом.

– Раньше граждане, которые самостоятельно обеспечивают себя работой, не подлежали соцстрахованию. На сегодняшний день ситуация изменилась: для индивидуальных предпринимателей ввели добровольное страхование и пришли к тому, что с их чистых доходов будет исчисляться пособие, потому что доходы приравнены к заработной плате.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА

Предоставлено Фондом социального страхования РФ по Приморью.

– Право по оформлению отпуска по уходу за ребенком наступает только тогда, когда заканчивается отпуск по беременности и родам. Для оформления нужно заполнить заявление, и отпуск предоставит работодатель. Также нужна справка от второго родителя, что он пособие не оформлял и не получал. Пособие в период этого отпуска выплачивается только при условии, что тот, кто ухаживает за ребенком, действительно выполняет свои обязательства. Трудно сказать, как это должно быть на деле, у нас по этому поводу было много споров, много судебных дел. Предполагается, что на полставки работать все же можно, но проверить это в действительности пока сложно. Получать полностью зарплату и полностью пособие нельзя, в таких случаях в пособие обычно отказывают, и люди, конечно же возмущаются. Но пока на законодательном уровне это не закреплено, то это является камнем преткновения, – прокомментировала Ирина Абрамова.

В отпуск по уходу за ребенком можно уйти на три года, но вот оплачивать ФСС будет только первые полтора. Оставшееся время по надобности (и при предоставлении необходимых документов) после одобрения пособие будет выплачивать Пенсионный фонд России.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ

– Особенности в том, что длительность выплаты пособия распределяется по возрасту. Важный момент: 80% от выплаты производит ФСС, остальные 20% - из федерального бюджета. Очень часто поэтому возникает путаница, потому что деньги приходят частями. Женщины звонят и спрашивают, почему оплатили не 100%, – рассказала консультант отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-ПРО ФСС РФ. Здесь все просто и понятно.

Предоставлено Фондом социального страхования РФ по Приморью.

Особое внимание на встрече уделили банковской карте «МИР», куда начисляются пособия. На сегодняшний день это один из самых надежных и быстрых способов получить деньги по номеру карты. Средства в этом случае становятся доступны получателю всего через 1,5-2 часа с момента их направления на выплату, в то время как зачисление на банковский счет может занять несколько дней. Но выбирать в любом случае придется получателю пособия и, напомним, есть три варианта: через ближайшее отделение почты, через карту и через банковский счет.

Участники круглого стола. Фото: Вадим ПОПОВ

В конце Ирина Абрамова еще раз напомнила, что очень важно наличие так называемой «белой» зарплаты. Почему? Да хотя бы потому, что все страховые взносы выплачиваются именно с «белой» заработной платы. В противном случае ФСС не получит от работодателя никаких взносов, а значит и застрахованный работник лишится всех возможных пособий.

Предоставлено Фондом социального страхования РФ по Приморью.

Что делать, если вы, грубо говоря, сам себе начальник? Самозанятый, индивидуальный предприниматель и так далее. Ранее мы уже рассказали, что и при таких условиях можно рассчитывать на выплату пособий. Но для этого необходимо добровольно застраховаться. Звучит сложно, но на деле все совсем иначе. Именно для подобных целей в ФСС появились электронные сервисы.

Предоставлено Фондом социального страхования РФ по Приморью.

– Прежде всего у нас есть портал «Государственные услуги», на котором можно обратиться за получением необходимой информации. Там же можно, к примеру, подать заявление на регистрацию добровольного социального страхования. Также существуют и личные кабинеты: получатели услуг, страхователи, поставщики услуг. Для застрахованных граждан – кабинет получателя услуг. Там можно увидеть все возможные оформленные справки или наоборот заказать справку, электрогенные листки нетрудоспособности и прочую полезную информацию. Здесь же, через личный кабинет, можно обратиться за справкой о доходах (2-НДФЛ). Еще один электронный сервис – «Социальный навигатор». Это приложение, которое позволяет людям в различных жизненных ситуациях получать информацию о пособиях, выплатах, электронных листках и так далее. Помимо всего перечисленного у ФСС есть и свой сайт, куда на постоянно основе выгружается вся необходимая информация, правовые акты, а также новости, – завершила конференцию Ольга Булах.

Предоставлено Фондом социального страхования РФ по Приморью.

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